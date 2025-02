FC Bayern dank Harry Kane bereit für heißen Februar

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Harry Kane soll den FC Bayern zu Titeln schießen

Der FC Bayern sieht sich nach dem souveränen Sieg gegen Werder Bremen gewappnet für einen heißen Februar - auch dank Elfmeter-Garant Harry Kane.

Das Geheimnis um Elfmeter-Garant Harry Kane lüftete Manuel Neuer mit einem Schmunzeln. "Ehrlich gesagt bin ich bei den Elfmetern im Training gar nicht im Tor. Das machen andere bei uns", verriet der Kapitän des FC Bayern nach der nächsten Strafstoß-Show seines englischen Mitspielers bei DAZN und fügte grinsend an: "Wir behalten das so bei, es funktioniert ja."

Das tut es, und wie: Beim 3:0 (0:0) gegen Werder Bremen verwandelte Kane seinen 28. und 29. Elfmeter in Folge, einmal mehr avancierte der Starstürmer zum Matchwinner für den Rekordmeister. "Ich kenne keinen, der Elfmeter besser schießt", lobte Präsident Herbert Hainer anschließend. Und auch für Joshua Kimmich ist Kanes Qualität vom Punkt "außergewöhnlich. Es ist schon eine Bank, wenn man sich da so drauf verlassen kann."

Auf den FC Bayern warten mehrere Top-Duelle

Erst recht in den wegweisenden Wochen, die den Münchnern nun bevorstehen. In der Liga warten auf den Tabellenführer in einem heißen Februar die Topspiele gegen Meister Bayer Leverkusen (15.), Eintracht Frankfurt (23.) und den VfB Stuttgart (28.). Bereits am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht das Play-off-Hinspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow auf dem Programm. Doch die Bayern sehen sich, nicht nur dank Kane, gewappnet.

"Wir können in diesem Monat ganz viel zeigen und haben natürlich auch entsprechenden Druck", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Aber auch große Zuversicht." Der siebte Ligasieg in Folge sei "ein Ausdruck von Qualität und Stärke", ergänzte Sportvorstand Max Eberl, die Mannschaft, so Hainer, gehe mit "Mut und Selbstvertrauen" in die kommenden Wochen. Auch wenn noch nicht alles rund läuft beim Rekordmeister.

Die gerade in der ersten Halbzeit mühevolle Partie gegen Bremen sei schließlich "kein Fest" gewesen, gab Eberl zu, "aber letztlich geht es darum, zu gewinnen." Und das taten die Bayern. Dank der Treffer von Kane (56., 90.+7) und Leroy Sané (82.), aber auch dank einer disziplinierten Defensive. Gerade letzteres nahmen die Beteiligten nach den Erfahrungen vom 4:3 gegen Holstein Kiel wohlwollend zur Kenntnis.

Bayern-Star Kane baut Torrekord weiter aus

"Es ist in jedem Spiel wichtig, bis zum Ende zu verteidigen", sagte Kimmich, der in der vergangenen Woche noch laut Alarm geschlagen hatte. Diesmal aber habe es die Mannschaft "überragend gemacht", lobte der Mittelfeldboss, "jeder hat mitgezogen." Auch Kane, dessen Leistung in der Offensive aber natürlich überwog.

Mit nun 57 Toren in seinen ersten 51 Bundesligaspielen baute der 31-Jährige seinen Rekord weiter aus. Zum siebten Mal erzielte er in dieser Saison das 1:0 für die Bayern. Ein Außerirdischer sei er aber trotz seiner Rekordzahlen nicht: "Ich hatte noch ein paar Chancen mehr", sagte Kane, "da ist schon noch Platz für Verbesserung."

Nicht aber bei den Elfmetern. Ob er denn überhaupt nochmal einen vergeben werde, wurde der Stürmer kurz vor dem Verlassen der Arena gefragt. "Es kann passieren", sagte Kane: "Aber hoffentlich hört das nicht so bald auf."