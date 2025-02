Schalke-Neuzugang Karius "verbessert sich jeden Tag"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Torwart-Duo beim FC Schalke 04: Justin Heekeren (l.) und Loris Karius (r.)

Die Torwart-Situation des FC Schalke 04 bleibt eine spannende. Justin Heekeren ist Stammkeeper. Dahinter wartet Winter-Neuzugang Loris Karius auf seine Chance. Trainer Kees van Wonderen ist mit dem Routinier zufrieden und sieht den Konkurrenzkampf positiv.

"Bei einem großen Verein wie Schalke wird immer diskutiert - ob der Trainer im Mittelpunkt steht oder jetzt der Torwart. Das gehört dazu", wird Kees van Wonderen von der "WAZ" bezüglich der Hierarchie zwischen den Pfosten beim FC Schalke 04 zitiert.

Van Wonderen: Schalke-Torhüter "sind im Konkurrenzkampf"

Justin Heekeren ist weiterhin die Nummer eins. Allerdings agierte der 24-Jährige in dieser Saison nicht immer fehlerfrei. Während Ron-Thorben Hoffmann im Winter bis zum Saisonende zu Eintracht Braunschweig verliehen wurde, unterschrieb der zuvor vereinslose Loris Karius einen Vertrag bis zum Sommer.

"Wir wollen und haben gute Torhüter, sie sind im Konkurrenzkampf", erklärte van Wonderen: "Justin ist ein sehr talentierter Torwart, der sich entwickelt. Loris war ein halbes Jahr nicht im Mannschaftstraining, ist jetzt bei uns, verbessert sich jeden Tag. Er muss so schnell wie möglich in seine allerbeste Verfassung kommen. Es liegt an den Spielern, wer in welchem Moment den Platz im Tor bekommt oder verliert."

FC Schalke 04: Heekeren gegen 1. FC Köln im Tor

Heißt: Karius darf nach wie vor auf eine Bewährungschance hoffen. Der 31-Jährige kann viel Erfahrung vorweisen, spielte in der Vergangenheit unter anderem beim FC Liverpool und bei Newcastle United in der Premier League.

Heekeren hat derzeit aber noch die Nase vorn. Der 24-Jährige wird am Sonntag im Traditionsduell beim 1. FC Köln (ab 13:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) im Schalker Kasten stehen. Die Königsblauen rangieren in der 2. Bundesliga mit 24 Punkten aktuell auf dem 14. Tabellenplatz.