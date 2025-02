Ex-Frankfurter Kolo Muani stellt neuen Rekord auf

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Randal Kolo Muani trifft für Juventus Turin am Fließband

Dieser Wintereinkauf ist ein echter Volltreffer: Der ehemalige Eintracht-Profi Randal Kolo Muani hat den italienischen Rekordmeister Juventus Turin am Freitag erneut zum Sieg geschossen. Dabei stellte der französische Nationalspieler ganz nebenbei einen neuen Rekord auf.

Bei Paris Saint-Germain schob der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani in den letzten Monaten nur Frust, im Trikot von Juventus Turin kommt der französische Nationalspieler aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.

Auch am Freitag im Serie-A-Spiel der Alten Dame gegen Aufsteiger Como traf der 26-Jährige doppelt. In der 34. Minute besorgte er zunächst das 1:0, eine Minute vor dem Ende traf er vom Punkt zum 2:1-Sieg. Es waren bereits die Tore vier und fünf für den ehemaligen Eintracht-Star im erst dritten Spiel für seinen neuen Leihverein.

Ex-Frankfurter stellt neuen Serie-A-Rekord auf

Mit seinem Doppelpack verewigte sich Kolo Muani gleichzeitig in den Rekordlisten der Serie A. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist er der erste Spieler der italienischen Liga, der in seinen ersten drei Spielen fünf Mal traf.

Die italienische Presse überhäufte den Franzosen nach dem Spiel mit Lob und wählte ihn einstimmig zum Man of the Match. "Er verändert das Spiel", urteilte etwa das Portal "calciomercato". Kolo Muani stelle die gegnerischen Abwehrreihen mit "entwaffnender Leichtigkeit" bloß. "Juve ist nicht viel, aber er ist wirklich eine Menge", schrieb das Portal angesichts der wieder einmal enttäuschenden Juve-Leistung, aus der einzig und allein der Neuzugang herausragte.

Vor allem in der Serie A ist Juventus Turin auf jedes Tor von Kolo Muani dringend angewiesen. Mit nur 43 Punkten nach 24 Spielen rangiert die Alte Dame in der Tabelle derzeit nur auf dem vierten Platz. Alle anderen Topklubs sind am Samstag und Sonntag erst noch im Einsatz und können dafür sorgen, dass der einstige Serienmeister nach dem Spieltag wieder auf den enttäuschenden sechsten Platz abstürzt.