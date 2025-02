Eintracht Frankfurt auch in Gladbach nur Remis

IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt kommt in Gladbach nicht über ein 1:1 hinaus

Eintracht Frankfurt hat mit dem dritten Remis in Folge seinen trägen Weg in die Königsklasse fortgesetzt.

Hugo Ekitiké hockte auf dem Rasen und schüttelte immer wieder den Kopf. Der Torjäger von Eintracht Frankfurt wirkte alles andere als zufrieden, nachdem die Hessen ihren trägen Weg in die Königsklasse fortgesetzt hatten. Nur mit kleinen Schritten bewegen sich die Frankfurter im neuen Jahr Richtung Champions League, das 1:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach war bereits das dritte Remis in Folge.

"Wir sind nicht zufrieden, wir haben uns mehr vorgenommen", sagte Frankfurts Ansgar Knauff bei Sky. Die SGE blieb zwar auch im sechsten Pflichtspiel des Jahres 2025 ungeschlagen, "wir stehen immer noch gut da und haben alle Möglichkeiten", sagte Knauff. Doch: "Wir wollten mal wieder gewinnen". Ekitiké (31.) hatte für die Hessen getroffen, die zuletzt schon in Hoffenheim (2:2) und gegen Wolfsburg (1:1) ein Remis geholt hatten.

Nationalspieler Tim Kleindienst (26.) hatte Gladbach mit seinem 13. Saisontor zunächst in Führung gebracht. Die Borussia verpasste damit die Chance, erstmals seit Juni 2020 drei Siege in Folge zu feiern. Dennoch haben die Fohlen mit 31 Punkten schon jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison (34). "Wir können sehr zufrieden sein", sagte Kleindienst mit Blick auf den Punktgewinn.

Glückloses Eintracht-Debüt für Batshuayi

Von der "harten Nuss" Gladbach hatte SGE-Trainer Dino Toppmöller vor dem Spiel gesprochen. Nach verhaltenem Beginn war die Borussia dann zunächst auch die aktivere Mannschaft. Vor allem Florian Neuhaus, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, hatte im Mittelfeld viele Aktionen. In der 17. Minute setzte der Ex-Nationalspieler Robin Hack gekonnt in Szene - allerdings etwas zu spät, Hack stand bei seinem Tor im Abseits.

Bei den Hessen hatte Neuzugang Michy Batshuayi bei seinem Bundesliga-Comeback einen schweren Stand. Der 31-Jährige, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund neun Tore erzielt hatte, spulte viele Kilometer ab, kam jedoch nicht zum Abschluss. Ein Schuss von Ellyes Skhiri (6.) über das Tor war die gefährlichste Eintracht-Szene der ersten 20 Minuten.

Dann aber ging es hin und her: Erst erzielte Kleindienst, dessen Einsatz lange Zeit fraglich gewesen war, nach einer Neuhaus-Flanke per Kopf das 1:0. Der Nationalspieler traf im vierten Spiel in Folge und hat schon jetzt mehr Tore erzielt als in der Vorsaison. Kurz darauf glich die Eintracht aus: Einen Schuss von Hugo Larsson lenkte Gladbach-Keeper Moritz Nicolas noch an die Latte, Ekitiké staubte ab. Der Franzose hätte den Spielverlauf mit einem Pfostenschuss (37.) beinahe auf den Kopf gestellt.

Nach der Pause begann das Spiel zäh. Für Batshuayi war sein glückloses Eintracht-Debüt nach 57 Minuten beendet, für ihn kam Can Uzun. Die 54.042 Fans im ausverkauften Borussia-Park bekamen kaum noch Highlights zu sehen. Uzun leitete mit einem Flachschuss, den Nicolas stark parierte (67.), die druckvolle Schlussphase der Frankfurter ein.