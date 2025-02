Real lässt Sieg im Madrid-Derby liegen

IMAGO/Senis-Cebolla/ALFAQUI

Kylian Mbappe erzielte den Treffer zum 1:1

Real Madrid hat dank Superstar Kylian Mbappé Platz eins in der spanischen Fußball-Liga behauptet.

Im Duell gegen den Stadtrivalen Atletico erzielte der Franzose in der 50. Minute den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand und sorgte dafür, dass der Champions-League-Sieger in der Tabelle weiter einen Punkt vor der Mannschaft von Trainer Diego Simeone liegt. Die Gäste waren am Samstagabend durch einen verwandelten Foulelfmeter des argentinischen Weltmeisters Julián Álvarez (35.) in Führung gegangen.

Damit verhinderte Real einen Dämpfer vor dem Hinspiel der Play-offs in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr/DAZN) bei Manchester City. Trotzdem sorgt das Remis gegen Atletico dafür, dass Hansi Flicks FC Barcelona wieder im Titelrennen heranrücken könnte. Barca muss am Sonntag (21 Uhr/DAZN) zum FC Sevilla, bei einem eigenen Sieg würde der Rückstand auf die Königlichen nur noch zwei Punkte betragen.

Die Gastgeber dominierten zunächst das Spiel gegen den Rivalen - lagen dann aber nach Álvarez' Foulelfmeter plötzlich zurück. In der Folge kippte die Begegnung etwas, Real verhinderte aber das 0:2. Kurz nach der Pause war dann Mbappé zur Stelle, der einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 1:1 verwandelte.