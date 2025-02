"Das geht nicht!": Heftige Hamann-Abfuhr für Guirassy

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Serhou Guirassy trug mit einem Fehler zum missglückten Kovac-Debüt bei

Bei der 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart zeigte Serhou Guirassy eine schwache Leistung. Offensiv lief das Spiel gegen seinen Ex-Klub weitestgehend an dem Mittelstürmer vorbei, zudem hatte der 28-Jährige beim Treffer zum 0:2 mit einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag seine Aktien. Ex-Profi Dietmar Hamann glaubt, dass dem Angreifer dafür am Mittwoch die Bank blüht.

BVB-Star Serhou Guirassy war bei der 1:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart am Samstag kaum einmal nennenswert in Erscheinung getreten. Von der robusten Defensive der Schwaben wurde der Mittelstürmer über 90 Minuten quasi kaltgestellt. Von sport.de bekam der Offensivaktuer, der im Sommer aus dem Ländle in den Ruhrpott gewechselt war, für seinen Auftritt die Note 4,5.

Seine schwache Leistung "krönte" der 28-Jährige dann mit einem schweren Fehler in der Entstehung des Treffers zum 0:2. In der 61. Minute half Guirassy bei einer Ecke der Gäste im eigenen Strafraum aus. Die anschließende Klärungsaktion misslang dem Angreifer allerdings völlig. Sein Befreiungsschlag landete in den Füßen eines Stuttgarters. Über mehrere Station landete der Ball dann im Sechzehner beim völlig freien Jeff Chabot

BVB: Serhou Guirassy am Mittwoch nur auf der Bank?

Der Ex-Kölner köpfte unbedrängt ein, weil Guirassy nach seinem Bock den Weg in die Offensive suchte und mehrere VfB-Profis einfach am langen Pfosten stehen ließ. Eine Situation, die bei Ex-Profi und Tv-Experte Dietmar Hamann für großen Ärger sorgte.

"Wo läuft Guirassy hin? Der sagt hier eigentlich: 'Defensiv hab ich nichts mit am Hut. Wisst ihr, was ihr macht: Macht ihr die Defensive. Ich geh dann schonmal nach vorne.' Das ist nicht Teamdenken", kritisierte er bei "Sky" und legte nach: ""Wenn das der Deniz Undav ist, der Ermedin Demirovic, der Nick Woltemade: Die sagen: 'Der Ball ist verloren, zurück in den Sechzehner, ich muss das Ding rausköpfen und dann geht's weiter.'"

Hamann erwarte, dass Niko Kovac dem Mittelstürmer nun den Kopf wasche. "Das wird er ihm mit aller Deutlichkeit sagen und zeigen - weil das, was der Guirassy da gemacht hat (…), das geht nicht. Niko ist einer, der greift durch. Disziplin ist für ihn, glaube ich, das A und O. Nach so einer Aktion könnte ich mir vorstellen, dass der Herr Guirassy erst mal am Dienstag neben ihm sitzt."

Dann steht für den BVB das wichtige Playoff-Spiel in der Champions League bei Sporting in Lissabon an.