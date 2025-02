Hürzeler überrascht mit Brighton im FA Cup

IMAGO/Paul Terry

Brighton & Hove Albion hat das Achtelfinale des FA Cup erreicht

Starke Reaktion nach dem Debakel: Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion das Achtelfinale des FA Cup erreicht. Beim Heimspiel gegen den favorisierten FC Chelsea triumphierten die Seagulls nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 2:1 (1:1). Vor einer Woche hatte Hürzelers Team eine 0:7-Klatsche bei Nottingham Forest in der Liga kassiert - es war die höchste Premier-League-Niederlage der Vereinsgeschichte.

Schon nach fünf Minuten sah es wieder nach einem gebrauchten Tag für Brighton aus. Bei einem Abschluss von Chelseas Topscorer Cole Palmer patzte Keeper Bart Verbruggen, kurz darauf glich Georginio Rutter aber aus (12.). In der zweiten Halbzeit traf Kaoru Mitoma nach Vorlage des Ex-Hoffenheimers zum Sieg (57.).

Schon am Freitag kommt es erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Brighton und Chelsea (21.00 Uhr/Sky), nun aber in der Liga. Hürzeler und Co. müssen gewinnen, um den Anschluss an die Top Acht zu halten. Chelsea könnte mit drei Punkten seine Stellung in den Champions-League-Rängen festigen.