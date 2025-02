Mutige Celtic-Ansage an den FC Bayern

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Brendan Rodgers und Celtic freuen sich auf den FC Bayern

Am Mittwoch steht für den FC Bayern das bisher wichtigste Spiel der Saison 2024/25 auf dem Programm, wenn die Mannschaft von Vincent Kompany in den Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow antritt. Angst vor den Münchnern haben die Schotten nicht, wie Trainer Brendan Rodgers wenige Tage vor dem Showdown unmissverständlich klarstellt.

Mit äußerst breiter Brust empfängt der 54-fache schottische Meister Celtic Glasgow am Mittwoch den FC Bayern zum Hinspiel in den Champions-League-Playoffs (ab 21 Uhr im sport.de-Ticker).

"Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass wir den Bayern wehtun können. Wir haben auf jedem Level gezeigt, dass Tore in uns stecken", schickte Celtic-Coach Brendan Rodgers am Samstag eine klare Ansage nach München.

Rodgers: "Ich weiß, wie der FC Bayern spielt"

Zwar habe auch der FC Bayern einige gefährliche Waffen in seiner Mannschaft, "aber das ist die K.o.-Runde der Champions League. Jedes Team hat große Qualität und ich habe gegen einige dieser Teams schon gespielt. Ich weiß also, wie sie spielen. Und Vincent Kompany hat gegen meine Mannschaften in Swansea, Leicester und Liverpool gespielt. Also weiß auch er, wie meine Teams funktionieren. Es wird ein fantastisches Spiel", prophezeite Rodgers.

Was Glasgows Coach besonders große Hoffnung macht: Im heimischen Celtic-Park ist seine Mannschaft eine Macht. In zwölf Ligaspielen und vier Champions-League-Partien sind die Schotten in ihrem Hexenkessel in dieser Saison noch ungeschlagen. Wie schwer es ist, dort zu bestehen, musste auch RB Leipzig schon erfahren. Die Sachsen verloren im Rahmen der CL-Ligaphase im wohl stimmungsvollsten Stadion Europas mit 1:3.

"Wir wissen, dass wir auf einige fantastische Spieler und ein Team treffen werden, das an der Spitze der Bundesliga steht und viel Selbstvertrauen hat. Aber hier wird die Stimmung am Mittwoch super-aufgeladen sein. 60.000 Menschen werden bei uns sein und wir können Energie daraus ziehen. Wir werden zusehen, dass wir es Bayern sehr schwer machen und dann schauen, wie sich das Spiel entwickelt", blickte Rodgers auf den CL-Kracher voraus.