Neuer lüftet Geheimnis: Darum ist Kane gnadenlos vom Punkt

IMAGO/Michael Nibel

Harry Kane und die Elfmeter? Das ist eine Liebesgeschichte

Auf Harry Kane kann sich der FC Bayern einfach verlassen - vor allem, wenn der Superstar alleine mit Ball am Elfmeterpunkt steht. Bei seinem Strafstoß-Doppelpack gegen Werder Bremen erzielte der Engländer erst sein 28. und dann sein 29. Elfmeter-Tor in Folge. Was ist sein Geheimnis?

Am Elfmeterpunkt ist Harry Kane einfach unschlagbar. Zum 28. und 29. Mal in Folge entschied der Engländer im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen das Duell gegen den Torhüter für sich. Eine unglaubliche Serie, die kein Zufall sein kann.

Das weiß auch Manuel Neuer, der im Training schon das ein oder andere Mal im direkten Elfmeter-Duell gegen Kane ran musste, oft den Kürzeren zog und den Job deshalb meist den anderen Torhütern überlässt.

"Er ist sehr konzentriert, trainiert seine Abläufe im Training. Dementsprechend ist seine Serie kein Zufall. Die nimmt auch hoffentlich kein Ende", sagte Neuer auf "Bild"-Nachfrage zu den Elfmeter-Künsten seines Teamkollegen.

Was Neuer zudem verriet: Kane stellt die Spielsituation bei einem Strafstoß im Training exakt nach, um sich so die Routine anzutrainieren. "Es ist auch so, dass er sich bei den Elfmetern im Training diszipliniert die Zeit nimmt. Es gibt auch einen Pfiff, er will da auch keinen neben sich haben — wie es dann auch im Stadion ist", plauderte Neuer aus.

Hainer: FC Bayern hat den besten Elfmeterschützen der Welt

Beim FC Bayern sind sie jedenfalls heilfroh, einen echten Elfmeter-Killer in der Mannschaft zu haben. "Ich kenne keinen, der bessere Elfmeter schießt. Das muss man wirklich sagen", schwärmte etwa Präsident Herbert Hainer über die Fähigkeiten des Superstars, die er als "Wahnsinn" bezeichnete.

Kane selbst weiß, dass seine Serie irgendwann enden wird. Er hoffe zwar, dass dies nicht mehr vorkommt, aber "das kann passieren", gab er am Freitag nach dem Schlusspfiff mit einem Schmunzeln zu. Wohlwissend, dass ihm ein Fehlschuss nun schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert ist.