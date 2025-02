Ex-VfB-Stars beim BVB "viel schlechter"

IMAGO/Maximilian Koch

Serhou Guirassy (l.) und Waldemar Anton wechselten im Sommer vom VfB Stuttgart zum BVB

Im vergangenen Sommer wechselten Serhou Guirassy und Waldemar Anton dank Ausstiegsklauseln vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Mit seinem neuen Arbeitgeber steckt das BVB-Duo nach der 1:2-Pleite gegen den Ex-Klub tief in der Krise, während die Schwaben erneut oben in der Tabelle mitmischen. Die schwachen Leistungen der beiden Stars sorgen für Diskussionen.

In der vergangenen Saison hatten Serhou Guirassy und Waldemar Anton großen Anteil daran, dass der VfB Stuttgart hinter Bayer Leverkusen die Bundesliga-Vizemeisterschaft feiern konnte. Dennoch entschlossen sich der Torjäger und der Kapitän für einen Wechsel zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Beim BVB laufen beide ihrer Form hinterher.

Für die negative Entwicklung der einstigen VfB-Helden beim BVB hat der ehemalige SGE-Trainer und langjährige Funktionär Armin Veh im "Sport1"-Doppelpass keine Erklärung parat.

Warum sind Guirassy und Anton beim BVB "so viel schlechter"?

"Warum sind diese Spieler, die letztes Jahr in Stuttgart überragend waren, jetzt in Dortmund so viel schwächer? Das ist die entscheidende Frage", legte er den Finger in die tiefe Dortmunder Wunde.

Dass die Stars in dieser Saison ihrer Top-Form aus Zeiten in Bad Cannstatt so sehr hinterherlaufen, damit hat der 64-Jährige nicht gerechnet: "Die beiden haben letzte Saison in Stuttgart überragend gespielt. Anton war Abwehrchef, ist dort Nationalspieler geworden, war ein Garant für die Defensive und war für die Offensive ein richtig guter Passgeber."

All das ist dem deutschen Nationalspieler, der bei der Pleite am Samstagnachmittag ein Eigentor beisteuerte, mittlerweile abhandengekommen. Ähnlich geht es Veh auch bei Guirassy: "Er fällt mir jetzt viel zu schnell um, im Zweikampf liegt er schnell am Boden", kritisiert der gebürtige Augsburger und legte nach: "Letztes Jahr hat er alle Bälle angenommen, hat sie weitergeleitet oder selbst abgeschlossen."