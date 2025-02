Rose sauer auf Rotsünder Orban: "Darf nicht passieren"

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Sven Sonntag

Für Orban war es die zweite Rote Karte der Saison

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat nach der umstrittenen Roten Karte gegen Kapitän Willi Orban seine Mannschaft in die Verantwortung genommen.

"Wir verlieren wieder unseren Kapitän, weil wir schlampig sind. Das sind genau die Dinge, wo wir uns in die Pflicht nehmen können. Die können wir auch nicht schönreden. Das darf nicht passieren, weil es uns einfach Probleme bereitet. Und ein Spiel, das du im Griff hast, vielleicht nochmal kippen kann", sagte Rose nach dem 2:0 (2:0) gegen den FC St. Pauli.

Der Notbremse des Ungarn und dem Platzverweis in der 69. Minute sei am Sonntag "kein guter Ballverlust vorausgegangen", kritisierte Rose. Spielmacher Xavi hatte nach Pass von Castello Lukeba den Ball beim Stand von 2:0 verloren, ehe Orban St. Paulis Stürmer Elias Saad als letzter Mann vor der Strafraumkante foulte.

Rose fühlte sich an den ersten Spieltag erinnert, an dem Orban gegen den VfL Bochum auf gleiche Art vom Platz geflogen war.

RB Leipzig beendet Mini-Krise

RB-Profi Nicolas Seiwald, der in der Situation kurz hinter Orban gestanden hatte, zweifelte die Entscheidung von Schiedsrichter Florian Badstübner an.

"Der Stürmer legt sich den Ball dann aus meiner Sicht weit vorbei und wenn ich da jetzt durchlaufe, bin ich schon der Meinung, dass ich den Angreifer noch ablaufen kann. Aus meiner Sicht hätte sich der Unparteiische die Aktion noch einmal anschauen sollen. Es ist natürlich keine klare Fehlentscheidung, aber für mich keine klare Rote Karte", sagte der Österreicher bei "DAZN".

Gegen St. Pauli feierte RB den ersten Sieg nach zuvor vier Partien in Serie ohne Erfolg. Im Rennen um die Champions-League-Plätze verweilen die Sachsen auf Rang vier, am Freitag (20:30 Uhr) steht beim FC Augsburg die nächste unangenehme Pflichtaufgabe an.

Der Sieg gegen die Hamburger gebe "einfach Selbstsicherheit und ein gutes Gefühl", so Rose: "Jetzt haben wir ein schwieriges Auswärtsspiel in Augsburg. Die Bundesliga ist insgesamt eine Liga, in der du immer scharf bleiben musst."