HSV-Coach Polzin: "Sind kein Debattier-Klub"

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Merlin Polzin will mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen

Merlin Polzin hat es beim Hamburger SV vom Co- zum Cheftrainer geschafft. Unter dem 34-Jährigen nimmt der HSV inzwischen wieder Kurs auf den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Eine seiner bislang erfolgreichen Maßnahmen war es, die Spieler mit in seine Pläne einzubeziehen - allerdings nur bis zu einem bestimmten Grad.

Als Cheftrainer des HSV steht Merlin Polzin in engem Austausch mit seinen Spielern. Gerade in den ersten Wochen, nachdem er Ende November den Posten beim Hamburger SV von Steffen Baumgart übernommen hatte, hat er auf eine klare Kommunikation gesetzt, wie er nun erklärte.

"Zum Start war es wichtig, dass die Jungs – gerade im Führungsspielerkreis – wissen: Was ist der Plan? Es gab aber keine Diskussion. Es ging darum, sie abzuholen", so der junge Coach im "Bild"-Interview.

Die Spieler könnten sich bei ihm "gerne einbringen", hob Polzin hervor. Zugleich fährt der 34-Jährige aber eine klare Linie. "Was aber die Spielausrichtung und unsere Prinzipien angeht, da gibt es einen ganz klaren Plan, was wir uns als Trainer vorstellen. Wir sind kein Debattier-Klub, bei dem jeder sagt: Gegen Regensburg würde ich das so machen."

Polzin beim HSV noch ungeschlagen

Der gebürtige Hamburger und HSV-Fan Merlin Polzin arbeitet seit 2020 für seinen Herzensklub, wo er zunächst als Co-Trainer begann. Nach der Entlassung von Tim Walter im Februar 2024 war er erstmals zum Interimscoach benannt worden, ehe Steffen Baumgart verpflichtet wurde. Da Polzin nach dessen Entlassung den Turnaround schaffte, durfte er diesmal seinen Posten behalten.

Die beeindruckende Bilanz: Noch hat der HSV kein Spiel unter Polzin verloren, aus acht Zweitligaspielen wurden 18 Punkte eingefahren. Am vergangenen 21. Spieltag entführten die Rothosen in der Schlussphase drei Punkte aus Münster (2:1).

"Es ist ein Riesen-Privileg in der Heimatstadt bei dem Verein, wo man als Fan schon viele Spiele gesehen hat, arbeiten zu dürfen", schwebt Polzin derzeit auf Wolke sieben: "Mit der zusätzlichen Besonderheit, dass unser Stadion jedes Mal voll ist. Und in der Stadt so viele Menschen leben, denen der HSV so viel bedeutet."