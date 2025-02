Insider sicher: Florian Wirtz wechselt zum FC Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Der FC Bayern hofft auf eine Verpflichtung von Florian Wirtz

In der kommenden Saison wird Florian Wirtz wohl noch einmal das Trikot von Bayer Leverkusen tragen. Doch schon jetzt werben zahlreiche Klubs um die Dienste des deutschen Nationalspielers. Ein Transfer-Insider erwartet, dass der Offensivspieler trotz Interesse von Real Madrid und Manchester City 2026 zum FC Bayern wechseln wird.

Die Vertragsverlängerung von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen ist offenbar recht weit. Nur noch die Höhe der Ausstiegsklausel, die ab dem Sommer 2026 in den Vertrag des Ausnahmekönners integriert werden soll, sorgt noch für Gesprächsstoff am Rhein. Diese könnte offenbar auf 125 Millionen Euro taxiert werden.

Im Werben um die Dienste des Nationalspielers kristallisieren sich mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Bayern drei große Favoriten heraus. "Bild"-Fußballchef Christian Falk ist sicher, dass sich gerade der deutsche Rekordmeister berechtigte Hoffnungen auf den Zuschlag bei dem Mittelfeldspieler machen darf.

"Am Ende wird Wirtz das Trikot des FC Bayern tragen"

"Ich glaube, am Ende wird Wirtz das Bayern-Trikot tragen. In diesem Sommer wird es sehr, sehr schwer, ihn zu bekommen. Aber ich glaube, den Bayern ist das sehr recht, weil es ein riesiges Transfer-Paket wäre, das sie in diesem Sommer wahrscheinlich gar nicht stemmen könnten. So können sie jetzt noch sparen und das Festgeldkonto etwas füllen", prognostizierte der Sportjournalist bei "Bild Sport".

Zwischen Uli Hoeneß und Wirtz-Papa Hans, der seinen Sohn auch als Berater vertritt, gäbe es einen "sehr engen Draht". Der Ehrenpräsident, der sich aus dem Tagesgeschäft eigentlich zurückgezogen hatte, gehe bei der Wirtz-Verpflichtung "All In". Er tue alles dafür, dass der 21-Jährige 2026 zum FC Bayern wechselt, so Falk.

"Das Einzige, was einen Bayern-Wechsel erschüttern könnte, wäre, wenn ihn Xabi Alonso im Sommer mit zu Real Madrid nimmt", glaubt Falk weiter. Der spanische Übungsleiter wird seit geraumer Zeit als designierter Nachfolger für Carlo Ancelotti bei den Königlichen gehandelt.