Abstiegskampf droht! BVB muss "aufpassen"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Dritte Pleite in Folge für die U23 des BVB

Während Borussia Dortmunds Profis in der Bundesliga womöglich die Qualifikation für den Europapokal verpassen, steckt auch die U23 in der Krise. In der 3. Liga ist die BVB-Situation sogar noch etwas prekärer.

Nach der bitteren 0:1-Pleite bei Keller-Konkurrent VfL Osnabrück am Sonntag stehen für das Team von Trainer Jan Zimmermann schon drei Niederlagen in Folge in der Statistik. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur noch fünf Punkte.

Vor 14.388 Zuschauern an der Bremer Brücke begann der BVB zwar druckvoll, bei zwei Ecken in der 17. Minute scheiterten die Dortmunder gleich dreimal am Aluminium. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs übernahm dann aber Osnabrück das Kommando.

Der VfL belohnte sich in der 61. Minute mit der Führung. Niklas Wiemann köpfte ebenfalls nach einer Ecke für die Hausherren ein.

Der BVB blieb danach zu harmlos. Die größte Ausgleichschance vergab Joker Prince Aning, der in der siebten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz an Osnabrücks Torhüter Lukas Jonsson scheiterte.

BVB muss jetzt "mal wieder punkten"

"Bis zum 1:0 haben wir ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht", sagte BVB-Coach Zimmermann. "Auch im zweiten Durchgang hatten wir das Spiel in den ersten Minuten unter Kontrolle, vielleicht ohne die ganze große Torgefahr auszustrahlen. Nach dem Rückstand haben wir Probleme gehabt. Wir haben dann umgestellt, mit noch mehr Risiko gespielt, aber nicht die Durchschlagskraft gehabt. Trotzdem haben wir am Ende noch die Riesenchance zum Ausgleich. Wir hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen, dann hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können. Die Jungs haben alles versucht."

Daraus, dass seiner Mannschaft nun der Abstiegskampf droht, machte Zimmermann keinen Hehl: "Wir müssen jetzt gucken, dass wir mal wieder punkten. Sonst müssen wir mehr nach unten schauen. Da müssen wir jetzt aufpassen."

Bitter aus BVB-Sicht zudem: Abwehr-Juwel Filippo Mané musste bereits nach 14 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Dem zuletzt ohnehin arg von Verletzungen gebeutelten Italiener droht womöglich der nächste Ausfall.