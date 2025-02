Vor Leverkusen-Kracher: Hainer wagt sich aus der Deckung

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Herbert Hainer will beim FC Bayern weiter Ergebnisse sehen

Vor dem FC Bayern liegt die erste Woche der Wahrheit mit dem Playoff-Hinspiel gegen Celtic Glasgow und dem Bundesliga-Kracher gegen Bayer Leverkusen. Präsident Herbert Hainer sieht den Rekordmeister für die Aufgaben gerüstet.

Die Stimmungslage beim FC Bayern könnte sich in den kommenden sechs Tagen gravierend ändern. Denn nach dem ersten K.o.-Spiel in der Champions League und dem Gipfeltreffen der Bundesliga dürfte langsam klar werden, wohin die Reise für Vincent Kompany und seine Schützlinge geht.

Bayern-Präsident Herbert Hainer geht voller Zuversicht in die richtungsweisende Woche. "Wir spielen gut, auch wenn wir nicht jeden Tag den Gegner aus dem Stadion schießen. Wir haben die letzten Spiele alle gewonnen, das gibt Mut für Glasgow und Leverkusen", zitiert der "kicker" den Klub-Chef.

Gleichzeitig ermahnte Hainer die Bayern-Stars, in den kommenden beiden Partien keinesfalls nachzulassen. "Ich bin fest davon überzeugt: Die Mannschaft weiß genau, worauf es jetzt ankommt", so der ehemalige adidas-Boss.

Wie gut ist der FC Bayern wirklich?

Tatsächlich könnte besonders das Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr) schon die erste Titel-Vorentscheidung liefern. Sollten die Münchner im Rheinland gewinnen, würde man auf elf Punkte davonziehen. Dass der amtierende Meister die Lücke dann noch einmal schließen würde, scheint unwahrscheinlich.

Trotz der guten Ausgangslage im Titelkampf gab es in den letzten Wochen immer wieder Kritik an der Spielweise der Bayern und der anfälligen Defensive. Die Frage die stets mitschwingt: Ist der FC Bayern aktuell so gut wie in seinen besten Jahren, als man erfolgreich nach Europas Krone griff?

Sportvorstand Max Eberl wollte sich nach dem 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen gar nicht erst auf solche Vergleiche einlassen. "In der Bundesliga war es unser siebter Sieg in Folge, das ist Ausdruck von Qualität und Stärke", sagte der Sportchef.

Auch in den nächsten Spielen komme es vor allem auf die Ergebnisse an, beteuerte Eberl. Denn solange die stimmen, "kann dir keiner was".