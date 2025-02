Darum spielt der FC Bayern international nicht in Rot

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Der FC Bayern wird das rote Heimtrikot nicht in der Champions League tragen

Für den FC Bayern steht in gut einer Woche das Rückspiel gegen Celtic FC in der Champions League an. Dann wird die Allianz Arena wieder hauptsächlich in Rot erscheinen, die Trikots der Münchner werden jedoch keinesfalls rot sein - Heimtrikot hin oder her. Das gilt auch für das Auswärtsspiel am Mittwoch.

Der FC Bayern ist in der aktuellen Champions-League-Saison bislang immer nur im beige-weißen Trikot oder aber im dunkel-marmorierten Jersey im Einsatz gewesen. Das hat auch einen Grund, wie "Bild" erfahren hat.

Denn die Münchner verzichten dieses Mal auf das rote Heimtrikot, das eigentlich bei Spielen in der Allianz Arena zum Einsatz kommen würde - und in der Fußball-Bundesliga in dieser Form und Ausgestaltung auch schon zig Mal zum Einsatz kam.

Die Ursache dafür liegt laut dem Boulevard-Blatt auf Seiten der Europäischen Fußball-Union (UEFA), die klare Sichtbarkeitsvorschriften für Rückennummern und -Namen hat. Beim roten Heim-Trikot sind Nummern/Namen jedoch schwarz gestaltet, so dass der Kontrast zu gering ist.

FC Bayern in Glasgow nicht in Rot

Der Trikot sei zwar nicht von der UEFA verboten worden, der deutsche Rekordmeister hätte aber in der Champions League auf weiße Nummern und Namen umrüsten müssen, um den genannten Sichtbarkeitsvorschriften zu entsprechen. Weil man das nicht tun wollte, kamen bislang immer die anderen beiden Trikots zum Einsatz.

Schwarze Nummer auf rotem Untergrund: Der UEFA ist das zu wenig Kontrast

Auch am Mittwochabend gegen Celtic FC (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) wird es dementsprechend auch kein Rot gegen Weiß-Grün geben, auch wenn der Kontrast zwischen den beiden Teams optimal wäre. Die Münchner dürften wieder auf ihr dunkles Auswärtstrikot zurückgreifen.

In Glasgow will der deutsche Rekordmeister in den Playoffs den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Die bisherige Auswärtsmisere soll laut FCB-Profi Josip Stanisic keine Rolle mehr spielen.

Gewissheit, ob die Münchner den Sprung in die Endrunde der Königsklasse über den Umweg schaffen, gibt es dann eine Woche später am Dienstag, den 18. Februar (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker), im Rückspiel.