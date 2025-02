Heekeren meldet sich in Schalker Torwart-Debatte zu Worte

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Justin Heekeren (m.) ist vor Loris Karius (r.) aktuell Stammkeeper beim FC Schalke 04

Mit Loris Karius verpflichtete der FC Schalke 04 jüngst einen prominenten Torhüter, der bei den Knappen zunächst hinter Justin Heekeren auf der Bank sitzt. Der Stammkeeper war von dem Wechsel des einstigen Liverpool-Stars zunächst durchaus überrascht. Von der seitdem aufkommenden Torwart-Debatte ist der 24-Jährige genervt.

Die Diskussion um den Platz im Gehäuse des FC Schalke 04 entwickelte sich seit Sommer zum Dauerthema. Bereits zweimal gewann Justin Heekeren den Zweikampf um die Rolle als Nummer eins gegen Ron-Thorben Hoffman, der mittlerweile an Eintracht Braunschweig ausgeliehen ist, für sich. Durch die Verpflichtung von Loris Karius nahm die T-Debatte erneut Fahrt auf.

Denn der 31-Jährige will mittelfristig sicherlich Heekeren im Schalker Tor ablösen. Der Stammkeeper spielte die Diskussion um seine Position im Anschluss an die Partie beim 1. FC Köln am Sonntag aber herunter. Der 24-Jährige betonte, dass es insbesondere die Medien wären, welche die Debatte aufbauschen würden.

FC Schalke 04: Heekeren teilt heftig gegen Medien aus

Er unterstellte diesen, "Feuer zu legen" und die T-Frage "überspitzter darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Egal, ob es jetzt Loris ist oder davor Hoffi war, es sollte immer Konkurrenzkampf geben, das pusht mich zum Maximum", stellte Heekeren die positiven Aspekte des andauernden Kampfes um den Platz in der Startelf heraus.

Für den Ex-Oberhausener kam die Verpflichtung seines neuen Konkurrenten zunächst durchaus überraschend. "Klar schaut man erstmal. Loris Karius? Der hat mal ein Champions-League-Finale gespielt", so Heekeren, der jedoch nachlegte, dass es "Endeffekt doch geil ist. Ich kann von ihm lernen, er kann seine Erfahrung mit mir teilen."

Der Umgang im Torwartteam sei gut, so der Schlussmann weiter: "Wir reden ganz normal miteinander, er gibt mit Tipps."