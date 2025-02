Matthäus äußert Prognose zur Wirtz-Zukunft

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Lothar Matthäus glaubt nicht an einen Wirtz-Wechsel im Sommer

Seit Monaten wird intensiv über die Zukunft von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen spekuliert. Mit dem FC Bayern, Real Madrid und Manchester City sind drei europäische Giganten an dem Ausnahmekönner dran. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt dem DFB-Star einen klaren Ratschlag für seine Karriereplanung.

Aktuell steht Florian Wirtz noch bis 2027 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge deutet sich an, dass der Nationalspieler sein Arbeitspapier bei der Werkself frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. In dem neuen Kontrakt soll dann eine Ausstiegsklausel integriert sein, die ab Sommer 2026 greift.

Diese soll sich auf mindestens 125 Millionen Euro belaufen. Mit Real Madrid, Manchester City und dem FC Bayern erwägen bereits drei Klubs die Option, diese Klausel zu aktivieren. Viel deutet daher daraufhin, dass der Offensivspieler auch in der Saison 2025/26 noch das Bayer-Trikot tragen wird. Das denkt auch TV-Experte Lothar Matthäus.

Kein Wirtz-Wechsel zum FC Bayern 2025?

"Ich habe das Gefühl, dass Wirtz bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Leverkusen bleibt. Ich glaube, er will sich fokussieren - nicht jetzt alleine auf diese Saison und auf die nächste, sondern dieses große Ziel, das ja nicht nur aus nationalen Titeln besteht", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Sonntagabend bei "Sky90".

Der Ex-Profi des FC Bayern geht davon aus, dass für den 21-Jährigen zunächst die Ziele mit der DFB-Elf im Fokus stehen. "Weltmeister zu werden, dieses große Ziel vor Augen, mit einer guten Mannschaft, mit einem tollen Trainer - das sind die Ziele, die er hat", glaubt Matthäus, der an Stelle von Wirtz den nächsten Karriereschritt im kommenden Sommer "nicht machen" würde.

"Ich würde auch nicht zu Real Madrid gehen. Er ist ein junger Spieler und kann noch einiges dazulernen - vor allem, wenn Alonso in Leverkusen bleiben sollte. Deswegen glaube ich nicht, dass Wirtz Bayer Leverkusen nach dieser Saison verlassen wird", so der Weltmeister von 1990 weiter.