Besiktas-Deal vom Tisch: Kehrtwende bei Florian Neuhaus

Florian Neuhaus wechselt offenbar doch nicht in die Türkei

Zwischen Borussia Mönchengladbach und dem türkischen Traditionsklub Besiktas soll bereits alles ausgehandelt worden sein, auch Florian Neuhaus selbst hatte seine Zustimmung gegeben. Und doch platzt der Transfer des Mittelfeldspielers in die Türkei offenbar.

Florian Neuhaus wechselt laut "Bild"-Angaben doch nicht zum türkischen Traditionsklub Besiktas.

Eigentlich hatten sowohl Borussia Mönchengladbach als der Spieler selbst einem Transfer bereits zugestimmt. Bis Dienstag können Deals in die SüperLig noch über die Bühne gehen. Ein Leihgeschäft bis Sommer inklusive Kaufoption in Höhe von 2,9 Millionen Euro soll ausgehandelt worden sein.

Doch am Montagmorgen habe sich der 27-Jährige offenbar umentschieden. Er wolle sich stattdessen bei den Fohlen durchsetzen. Nach einer "schlaflosen Nacht", so "Bild", habe er den Deal platzen lassen.

Der TV-Sender "Sky" berichtet am Montagmittag unterdessen, dass Besiktas einen Leih-Deal inklusive Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro geboten habe. Gladbach habe das Angebot aber abgelehnt.

Zwei Gründe für Neuhaus-Verbleib in Gladbach

Als möglichen Grund für Neuhaus' Absage führt "Bild" derweil den Aufwärtstrend des Spielers an. Vor allem das jüngste 1:1 gegen Eintracht Frankfurt habe beim zehnfachen deutschen Nationalspieler zum Umdenken geführt.

Neuhaus stand gegen die Hessen erstmals in dieser Saison in der Startelf und wusste als Ballverteiler zu überzeugen. Den Führungstreffer von Tim Kleindienst (26.) bereitete er vor. Er wisse nun: Hängt er sich weiter rein, könnten bald schon weitere Einsätze von Beginn an folgen.

Viel Lob gab es anschließend auch von Trainer Gerardo Seoane. "Flo hat heute einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat die Chance genutzt, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, keine Wege gescheut, viele Sachen auf den Platz gebracht", sagte der Schweizer. So positiv hatte der Coach zuletzt nicht immer über Neuhaus gesprochen - im Mai 2024 hatte Seoane seinen Spieler sogar öffentlich angezählt, weil dieser entgegen der Absprache einen Elfmeter geschossen (und verwandelt) hatte.

Ausschlaggebend für die Entscheidung gegen einen Besiktas-Wechsel soll dem Bericht zufolge auch der Umstand gewesen sein, dass Neuhaus im März erstmals Vater wird. Gemeinsam mit seiner Partnerin wohnt er derzeit in Düsseldorf.