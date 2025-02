Effenberg hinterfragt Watzkes Königsklasse-Aussagen

IMAGO

Stefan Effenberg hat sich den BVB vorgenommen

Keine Champions League, kein Problem? Diese Aussage von Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat bei Stefan Effenberg für Verwunderung gesorgt. Der frühere Bundesliga-Spieler und heutige TV-Experte sieht durchaus Probleme auf den BVB zukommen.

Borussia Dortmund hinkt den eigenen Ansprüchen in der Fußball-Bundesliga auch nach dem letzten Wochenende weiter hinterher, hat durch die 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart zudem noch gegen einen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Ränge verloren.

Keine guten Aussichten also für den BVB, der als Tabellenelfter schon sieben Punkte Rückstand auf den ersehnten vierten Platz hat und sogar zehn Punkte auf Rang drei.

Der Supercomputer von Datendienstleister Opta hat zudem kürzlich berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit bei unter sieben Prozent liegt, dass es die Dortmunder noch in die Champions League schaffen. Eine Hiobsbotschaft für die Borussia? Laut BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nicht.

Der hatte auf Europas größtem Sportbusiness-Event Spobis erklärt, dass der "BVB auch zwei Jahre ohne Champions League aushält". Dann würde man "ein oder zwei Transfers machen, dann ist wieder alles im Lot", so Watzke weiter, der anfügte: "Wir haben ein, zwei Spieler, die schon sehr begehrt sind in Europa."

Effenberg: BVB auf "dünnem Eis"

Aussagen, die bei TV-Experte Stefan Effenberg gar nicht gut ankamen. "Es ist wirklich dünnes Eis", sagte Effenberg bei "Sport1" im TV-Format "Doppelpass".

Der Grund: "Wenn Watzke sagt 'Dann verkaufen wir halt den ein oder anderen' - wer kauft die denn noch? Mit ihrer Leistung, die sie derzeit an den Tag legen", warnte der frühere Bayern- und Gladbach-Profi vor dem Preisverfall der Stars, sollte die Borussia die lukrativen Plätze verpassen.

Rein theoretisch könnte der BVB die Königsklassen-Qualifikation auch durch einen Triumph im aktuellen Wettbewerb erreichen. Immerhin gelang es den Schwarz-Gelben im letzten Jahr bis ins Finale vorzustoßen, wo man Real Madrid mit 0:2 unterlag.

In der aktuellen Saison überzeugen die Dortmunder allerdings auch international nur selten. Am Dienstagabend muss die Borussia daher in der Playoff-Runde bei Sporting CP in Lissabon ran (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker), um über diesen Umweg erst einmal das Achtelfinale zu erreichen.