Kovac fehlt wichtiger Stammspieler in Lissabon

Bensebaini (r.) fehlt dem BVB in Lissabon

Niko Kovac muss vor seiner Champions-League-Premiere mit Borussia Dortmund personell umplanen. Ein Stammspieler des BVB konnte am Montag die Reise nach Lissabon nicht antreten.

Borussia Dortmund muss im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Sporting CP auf Linksverteidiger Ramy Bensebaini verzichten.

Wie der Vorjahresfinalist mitteilte, verpasste der Abwehrspieler am Montag aufgrund einer Muskelverhärtung das Abschlusstraining in Dortmund und steht Trainer Niko Kovac damit für die Partie am Dienstag (21:00 Uhr) in Portugal nicht zur Verfügung.

Der 29-Jährige ist auf der linken Abwehrseite eigentlich gesetzt. In sieben der acht Champions-League-Partien in der Ligaphase war der Algerier zum Einsatz gekommen, dabei gelangen ihm sogar zwei Tore. Auch in der Bundesliga ist er fester Bestandteil der ersten Elf (19 Einsätze, ein Tor, fünf Vorlagen).

BVB-Neuzugang in der Startelf?

Für Bensebaini könnte Winter-Zugang Daniel Svensson auf der linken Abwehrseite in die Startelf rücken. Der Schwede war am letzten Tag der Wintertransferperiode vom dänischen Klub FC Nordsjaelland ausgeliehen worden. Für den 22-Jährigen besitzt der BVB eine Kaufoption.

Sein Debüt für Schwarz-Gelb hatte der Neuzugang bereits am vergangenen Samstag im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart bestritten. Beim 1:2 war er in der Schlussphase für Bensebaini eingewechselt worden.

Unterdessen kann Cheftrainer Niko Kovav gegen Sporting CP auch auf den zweiten Winter-Neuzugang zurückgreifen.

Wie der BVB mitteilte, konnte Carney Chukwuemeka nach seinem kurzfristigen Ausfall gegen Stuttgart nun wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Das Rückspiel in den Champions-League-Playoffs steht für den BVB im eigenen Stadion bereits am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) der kommenden Woche an. Die Dortmunder hatten die Ligaphase als Tabellenelfter abgeschlossen und sich somit das Heimrecht im Rückspiel gesichert.