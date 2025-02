Babbel holt zum Rundumschlag gegen den BVB aus

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Der BVB steckt tief in der Krise

Nach der 1:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart beim Debüt von Niko Kovac ist die Qualifikation für die europäischen Wettbewerben für den BVB wieder in weite Ferne gerückt. Ex-Profi Markus Babbel geht davon aus, dass Borussia Dortmund die internationalen Plätze auch unter dem neuen Cheftrainer verpassen wird. Dies sei vor allem auf "Spätfolgen" aus der Sahin-Ära zurückzuführen.

Für den BVB stehen in Bundesliga und Champions League die Wochen der Wahrheit unter Niko Kovac an. Der ehemalige SGE-Übungsleiter soll die bislang desolate Saison immerhin noch mit der Qualifikation für die Champions League retten. In der aktuellen Verfassung wird das aber wohl eine absolute Herkulesaufgabe. Das sieht auch Markus Babbel so.

"Für mich ist die aktuelle Krise hausgemacht gewesen, ich verstehe den BVB auch nicht. Du machst mit Nuri Şahin deinen Lehrling auf einmal zum Meister und das sind jetzt alles die Spätfolgen", polterte der Ex-Profi im Interview mit dem Online-Portal "fussball.news". Auch das "nicht herausragende Fitnesslevel" unter dem Ex-Trainer sei Schuld an der andauernden Misere.

BVB-Boss trafen "fatale Fehlentscheidungen"

"Sie können schon mal Gas geben und ein tolles Spiel abliefern, aber danach kannst du dir die Uhr stellen, dass wieder ein Grottenkick rauskommt. Und das sind jetzt einfach die Spätfolgen, und das wird auch Niko Kovac nicht hinbekommen, unter der Saison physische Defizite aufzuarbeiten", so der ehemalige Hertha-Trainer, der davon ausgeht, dass die "Saison zum Vergessen" nicht mehr zu retten ist.

"Sie werden wahrscheinlich international kommende Saison gar nicht dabei sein. Aber da haben die Verantwortlichen einen großen Anteil daran, weil sie in meinen Augen fatale Fehlentscheidungen getroffen haben und kein gutes Management an den Tag gelegt haben", geht die Kritik des 52-Jährige weiter.

In Richtung der Führungsetage schickte der gebürtige Münchner zum Abschluss eine klare Forderung: "Hans-Joachim Watzke muss jetzt schon mal vorbauen, weil er ja nicht blind ist. Er sieht ja, was da gerade im Moment auf dem Platz abläuft, und das ist nicht gut genug für die Champions League."