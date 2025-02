England-Ikonen bewerten Mathys Tels Spurs-Einstand

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Mathys Tel (li.) ist vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen

Mathys Tel ist vom FC Bayern bis Saisonende an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Nach den ersten beiden Spielen des Angreifers gibt es erste Kritiken zu dessen Auftritten von früheren englischen Nationalspielern.

Der Transfer von Mathys Tel vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur war einer der aufsehenerregendsten Wechsel der Winter-Transferperiode. Der Stürmer schloss sich zunächst auf Leihbasis dem Premier-League-Klub an. Im Sommer könnten die Spurs via Kaufoption zugreifen. Dazu bedarf es aber wohl noch der Zustimmung des Franzosen.

So oder so: Aktuell stehen erst einmal sportliche Aspekte auf der Tagesordnung für den Spieler und auch den Klub. Zwei Partien hat Tel bislang absolviert seit seinem Abschied aus München am Deadline Day. Die Bilanz: 135 Spielminuten, 90 davon im FA Cup, 45 im EFL Cup. Ein Tor gelang dem Angreifer kürzlich bei der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa im FA Cup, wo Tel im linken offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde.

Bei der 0:4-Pleite gegen den FC Liverpool im EFL Cup war Tel, der für den verletzten Richarlison ins Spiel kam, zuvor als Mittelstürmer ohne Treffer geblieben.

Während die englische Presse eher verhalten blieb, durfte sich der 19-Jährige durchaus über Lob von mehreren England-Ikonen freuen.

"Ich fand, Tel hat ein paar nette Sachen gezeigt. Und das war ein exquisiter Abschluss", zitiert "Sport1" den früheren "Three Lions"-Stürmer Gary Lineker aus dem Podcast "The Rest Is Football". Tel hatte den Ball nach einer Flanke sehenswert mit dem Außenrist im Tor untergebracht (91. Minute).

Mathys Tel "hat diese Qualität"

"Tel hat es wirklich gut gemacht, dass er den Ball noch erwischt hat. Es war wirklich ein cleverer Abschluss", bestätigte in Person von Alan Shearer im gleichen Podcast eine weitere englische Angreifer-Legende seinen Vorredner.

"Hoffentlich gibt ihm das ein bisschen Selbstvertrauen und den Glauben daran, dass er irgendwie dazugehört und den Spurs helfen kann, diese Phase zu überstehen", so Shearer weiter über den Tabellen-14. der Premier League.

Nicht zuletzt ist auch der ehemalige Manchester-City-Profi Micah Richards zuversichtlich, was Tel angeht. "Er hat diese Qualität. Er ist noch jung, er lernt noch, aber in diesem Punkt stimme ich mit Alan völlig überein", sagte dieser.

In der Premier League wird Tel aller Voraussicht nach am Sonntag gegen Manchester United (16. Februar, 17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) zeigen können, was er drauf hat. Dann steht das Duell mit jenem Klub an, mit dem Tel ebenfalls in Verbindung gebracht wurde.