Überraschendes Geständnis von Bayern-Legende Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger tritt heute als TV-Experte auf

Bastian Schweinsteiger ist beim FC Bayern eine echte Vereinsikone. Zwischen 2002 und 2015 lief er für die Münchner auf, schaffte einst als Eigengewächs den Sprung in den Profi-Kader und wurde insgesamt achtmal Deutscher Meister. Seine schönste Zeit als Fußballer seien die Jahre beim FC Bayern aber nicht gewesen.

Diese durchaus überraschende Aussage tätigte der mittlerweile 40-Jährige zuletzt auf der SPOBIS Conference in Hamburg. Dort trat er als geladener Gast auf und nahm an einem Podiumsgespräch teil. Unter anderem gab der Weltmeister von 2014 dort zu verstehen: "Die schönsten Jahre als Fußballer hatte ich in Chicago."

Zur Erinnerung: Bastian Schweinsteiger war im Frühling 2017 zu Chicago Fire in die US-amerikanische Major League Soccer gewechselt und bestritt dort insgesamt 86 MLS-Spiele (acht Tore) für seinen Klub.

Zuvor hatte sich Schweinsteiger beim englischen Rekordmeister Manchester United versucht, wurde dort allerdings in eineinhalb Jahren nicht glücklich und kam in dieser Zeit auf lediglich 18 Premier-League-Einsätze (ein Tor).

Schweinsteiger begründete sein durchaus überraschendes Geständnis: "Es war nicht nur der Fußball, es war der Mix. Die Umgebung, die Familie. Du konntest dich ein bisschen freier bewegen. Du warst nicht so unter Beobachtung."

Schweinsteiger wurde achtmal deutscher Meister

In den Jahren zuvor galt Schweinsteiger lange Zeit als einer der besten, erfolgreichsten und vor allem bekanntesten Fußballer in Deutschland. Für den FC Bayern betritt er zwischen 2002 und 2015 alleine 342 Bundesliga-Partien (45 Tore), sammelte neben den acht deutschen Meisterschaften auch noch sieben DFB-Pokalsiege sowie den Champions-League-Titel 2013.

Der Ur-Bayer stellte dann auch unmissverständlich klar: "Die erfolgreichsten Jahre als Fußballer hatte ich natürlich in München."

Schweinsteiger ist mittlerweile als TV-Experte tätig und ist regelmäßig in der "ARD" zu sehen.