Comeback gegen Celtic? Davies-Entscheidung gefallen

IMAGO/Mladen Lackovic

Alphonso Davies stand am Montag wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern (Symbolbild)

Seit Ende Januar fällt Alphonso Davies schon beim FC Bayern verletzt aus. Der Linksverteidiger muss mit einem Muskelfaserriss passen, den er sich bei der 0:3-Pleite in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam zugezogen hatte. Wird Davies nun rechtzeitig für das Playoff-Hinspiel gegen den FC Celtic in der Königsklasse wieder fit?

Zuletzt hatte es rund um die Säbener Straße noch Hoffnungen gegeben, dass es für den 24-Jährigen wieder reichen könnte bis zum am Mittwochabend in Schottland.

Am Montag gab es dann Klarheit: Alphonso Davies wird aller Voraussicht nach nicht rechtzeitig fit werden für die Partie in Glasgow. Das zumindest vermeldete die "Bild" am Montagnachmittag und berief sich dabei auf Eindrücke vom Mannschaftstraining zum Wochenstart.

Bei der Übungseinheit am Montag fehlte Davies nämlich weiterhin beim Mannschaftstraining. Stattdessen absolvierte der Außenverteidiger eine weitere individuelle Trainingseinheit mit dem Reha-Coach des deutschen Rekordmeisters, Simon Martinello.

Vor seiner Muskelverletzung war Davies unter dem Münchner Cheftrainer Vincent Kompany praktisch gesetzt. Er steht bis dato bei 25 Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison, sechs davon in der Champions League.

Neuer und Kim kehren ins Teamtraining des FC Bayern zurück

Im Gegensatz zum kanadischen Linksfuß wird es bei den Mannschaftskollegen Manuel Neuer und Minjae Kim aber wohl für einen Einsatz am Mittwochabend beim FC Celtic reichen. Nachdem der Torwart und der Innenverteidiger am Sonntag beim Training fehlten, waren am Montag wieder beide mit von der Partie.

Grund für das Fehlen der beiden am Sonntag soll lediglich Belastungssteuerung gewesen sein.

Auch Serge Gnabry war nach überstandener Erkrankung am Montag wieder mit von der Partie und nahm die Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch auf.