Kehl nimmt BVB-Stars einmal mehr in die Pflicht

Borussia Dortmund will trotz der jüngsten Heimpleite in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart für einen großen Abend in der Champions League sorgen und bei Sporting Lissabon einen Auswärtssieg erringen. Das zumindest unterstrich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Montagnachmittag vor dem Abflug in Richtung Portugal.

"Wir werden alles versuchen, kompakt zu stehen und immer wieder umschalten zu können", sagte Kehl am Montag gegenüber einer Medienrunde und fügte hinzu: "Da wird es Räume geben, und am Ende brauchen wir unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis."

Trotz der 1:2-Pleite vom vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart zeigte sich der Dortmunder Sportdirektor zudem zuversichtlich, dass der neue Cheftrainer Niko Kovac nun neue Stabilität und letztlich Erfolg in die Mannschaft bringen werde.

"Wir haben am Wochenende leider kein gutes Ergebnis eingespielt. Das überstrahlt vieles. Trotzdem sehe ich Niko als sehr positiv. Er ist sehr souverän im Umgang mit der Mannschaft, ist klar und fokussiert. Das ist das, was wir jetzt brauchen."

An der sportlichen Zielsetzung für die beiden Playoff-Duell mit dem portugiesischen Tabellenführer Sporting Lissabon ließ Kehl derweil keine Zweifel: "Wir wollen jetzt unbedingt ins Achtelfinale und darauf bereiten wir uns vor."

Kehl erwartet "klare Fokussierung" beim BVB

Der BVB gehe das Duell am Dienstag (ab 21:00 Uhr) mit "einer Menge Vorfreude, Optimismus, aber auch mit der klaren Fokussierung, ein gutes Ergebnis holen zu wollen" an.

Das Rückspiel findet in der Folgewoche am Mittwoch (ab 18:45 Uhr/DAZN) statt. "Wir wissen, dass es zwei Spiele sind. Wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Heimspiel und dem Rückhalt unserer Fans eine Menge zu bewegen", sagte Kehl: "Wir brauchen vor allem eine gute Leistung und eine gute Ausgangsposition."

Den portugiesischen Hauptstadtklub bezeichnet der Ex-Nationalspieler derweil als "ganz spannende Mannschaft", mit "einigen herausragenden Spielern".