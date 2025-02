Kovac warnt vor "fantastischem" Gyökeres

IMAGO/pepphoto / Sascha Weiz

Niko Kovac sitzt am Dienstag zum ersten Mal in einem Champions-League-Spiel auf der BVB-Bank

Niko Kovac hat vor dem Playoff-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Sporting Lissabon vor Topstürmer Viktor Gyökeres gewarnt.

Die Entwicklung des früheren Profis des FC St. Pauli sei "fantastisch", sagte der Trainer von Borussia Dortmund: "Er ist der beste Stürmer der portugiesischen Liga." Seine Mannschaft müsse versuchen, den Schweden im Kollektiv zu stoppen: "Einer allein wird Probleme haben."

Es wäre jedoch nicht richtig, Sporting auf Gyökeres zu reduzieren. Zudem habe seine Mannschaft ebenfalls große Qualitäten. In der Liga hatte Kovac sein Debüt als Dortmund-Trainer verloren (1:2 gegen Stuttgart), dennoch ist er "überzeugt, dass wir unser bestes Gesicht zeigen werden". Sporting sei "ein sehr starker Gegner, auch technisch stark, der uns mit dem Ball fordern wird." Zudem erwartet Kovac im Estádio José Alvalade XXI eine "heiße Atmosphäre".

Kapitän Emre Can hofft derweil, dass das Team in seinem Lieblingswettbewerb stärkere Leistungen als zuletzt in der Liga abruft. "Die Champions League ist etwas anderes", sagte Can und erinnerte an die Vorsaison, in der der BVB erst im Finale an Real Madrid gescheitert war: "Wir hatten eine schöne Reise letztes Jahr, das können Anhaltspunkte sein. Ich will nicht von Finale reden, aber wir können erfolgreich sein - und auch Sporting schlagen."

Der BVB müsse auf seine "Qualitäten setzen", fügte Can hinzu. Der Dortmunder Torjäger Serhou Guirassy sei wie Gyökeres ein "Topstürmer", daher würden sich auch die Portugiesen fragen, "wie sie ihn stoppen."