Ex-Bundesliga-Coach kommt in Georgien unter

Neuer Job: Dirk Schuster

Der frühere Bundesliga-Trainer Dirk Schuster hat in Georgien angeheuert.

Der 57-Jährige ist neuer Coach von Vizemeister Torpedo Kutaissi, in der drittgrößten Stadt des Landes unterschrieb der Ex-Nationalspieler gleich für drei Jahre. Dies gab der Klub, der in der Qualifikation zur UEFA Conference League ausgeschieden war, am Montag bekannt.

Schuster hatte zuletzt in Deutschland den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trainiert, wo er im November 2023 gehen musste. In der Bundesliga war er für Darmstadt 98 (2015/16) und den FC Augsburg (Hinrunde 2016/17) verantwortlich.