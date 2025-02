Matthäus zählt BVB-Kapitän Can an

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Emre Can führt den BVB als Kapitän auf den Platz

Emre Can hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der laufenden Saison sehr wechselhafte Leistungen gezeigt, weshalb der Mittelfeldspieler immer wieder im Zentrum der Kritik rund um den BVB steht. Auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus empfahl zuletzt eine Degradierung des bisherigen Stammspielers. Selbst eine Abberufung als BVB-Kapitän wäre laut Matthäus eine denkbare Richtungsentscheidung.

Dortmunds neuer Cheftrainer Niko Kovac müsse sich nach seinen ersten Tagen im Amt nun einen genauen Eindruck davon gemacht haben, was er fortan bei der Borussia verändern wolle, schrieb Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Kovac muss sich überlegen, was er mit Can vorhat."

Bis dato spielte der 31-Jährige fast immer, wenn er gesund und einsatzfähig war. Wettbewerbsübergreifend bringt es Emre Can in der laufenden Saison auf 27 Pflichtspiel-Einsätze.

"Can hat nicht das Standing in der Mannschaft und auch nicht bei den Fans. Um eine Mannschaft als Kapitän anzuführen, muss man aber unantastbar und Stammspieler sein", schrieb Matthäus über den Dortmunder Spielführer, der zuletzt gegen den VfB Stuttgart als Innenverteidiger auf dem Platz stand.

Lissabon wird für den BVB "eine harte Nuss"

Trainer Kovac müsse sich nach Ansicht Matthäus nun "überlegen, was er mit Can vorhat". Nicht zuletzt auch aufgrund der speziellen Konkurrenzsituation bei den Schwarz-Gelben.

"Mit Can, Sabitzer, Groß und dem aktuell verletzten Nmecha hat der BVB vier potenzielle Sechser im Kader. Sabitzer und Groß können auch auf der Acht agieren, Brandt kann Achter und Zehner spielen. Der Trainer hat viele Möglichkeiten. Er muss ein System finden, in dem die Qualitäten der einzelnen Spieler am besten zur Geltung kommen", so der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel am Dienstagabend in Lissabon nahm Matthäus den BVB ganz besonders in die Pflicht: "Fakt ist: Der BVB steht vor richtungweisenden Wochen. Das Spiel am Dienstag beim Tabellenführer der portugiesischen Liga wird alles andere als ein Selbstläufer. Sporting ist eine harte Nuss, die Dortmund in Lissabon und im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken knacken muss."