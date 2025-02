Hintergründe zum Can/Kobel-Zoff enthüllt

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Can und Kobel (beide mittig) waren sich beim BVB zuletzt nicht einig

Auch unter Niko Kovac kassierte Borussia Dortmund am Wochenende die nächste Niederlage. Auf dem Platz fielen beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart BVB-Kapitän Emre Can und Gregor Kobel auf, die sich in einer Szene kurz vor Schluss lautstark angingen. Nun wurden weitere Hintergründe zum Zoff enthüllt.

Bei Borussia Dortmund kehrt weiter keine Ruhe ein. Wie die "Bild" schreibt, liegen beim BVB gar "die Nerven auf allen Ebenen blank", was das Boulevard-Blatt auch mit einem Beispiel von der jüngsten Bundesliga-Niederlage gegen Mit-Europa-Aspirant VfB Stuttgart (1:2) belegte.

Hier hatte es in der Schlussphase der Partie Ärger zwischen BVB-Kapitän Emre Can und Keeper Gregor Kobel gegeben, als dieser einen Pass nicht auf Waldemar Anton weiterleitete, sondern unkontrolliert ins Seiten-Aus schlug. Can gefiel das offenbar gar nicht, was er Kobel lautstark mitteilte. Dem Bericht nach "pöbelte er seinen Keeper an", gepaart mit wilden Gesten. Kobel reagierte entsprechend.

"Das erste Tor, da fängt's schon an: Das sind Kleinigkeiten, Details: Er (Kobel/d.Red.) spielt den ersten Ball beim Abstoß in die Mitte, das darf nie passieren. Da müssen wir hellwach sein, das sind kleine Details, die auf diesem Niveau entscheiden. Das darf einfach nicht passieren!", sagte Can später zu einer anderen Szene mit Kobel bei "Sky".

Was wie ein möglicher Krach unter den Führungsspielern aussah, soll später aber verpufft sein. Wie "Bild" enthüllte, soll sich Can in der Kabine beim Torwart für die emotionale Reaktion, die er auf dem Feld gezeigt hatte, entschuldigt haben.

BVB vor schwerer Aufgabe

Dass die BVB-Stars wieder enger zusammenrücken, ist auch dringend nötig. Denn derzeit geht es Schlag auf Schlag.

Am Dienstagabend (21 Uhr bei Amazon Prime und im sport.de-Live-Ticker) steht bereits das nächste wichtige Spiel an, wenn der BVB in den Playoffs der Champions League beim Celtic FC in Glasgow ran muss.

Hier soll ein erster Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht werden, damit die Unruhe in Dortmund nicht noch größer wird.