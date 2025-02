Update zu Veljkovic- und Salifou-Zukunft

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Milos Veljkovic weiter bei Werder Bremen?

Bei Werder Bremen ergeben sich dieser Tage nicht nur sportliche, sondern auch personelle Fragezeichen. Wie geht es für Milos Veljkovic nach der Saison weiter? Und kehrt Dikeni Salifou nach dessen Leihe an die Weser zurück und bleibt dann auch?

Seit neun Jahren trägt Milos Veljkovic schon das Trikot des SV Werder Bremen, womit der Serbe zuletzt unter anderem auch einen Horror-Rekord in der Fußball-Bundesliga aufstellte, indem er in 13 Spielen gegen den FC Bayern immer unterlag. Zuletzt stand Veljkovic nämlich am Wochenende auch bei der klaren 0:3-Pleite in München auf dem Feld.

Doch ob der Innenverteidiger über den Sommer hinaus für Werder tätig sein wird, ist offener denn je. Denn wie die "Deichstube" erfahren hat, ist das letzte Gespräch über eine mögliche Ausdehnung des nach der Saison auslaufenden Vertrages schon einige Zeit her. Zuletzt sprachen beide Seiten demnach im Dezember über eine gemeinsame Zukunft.

Seitdem herrscht Funkstille. Im Winter war dann sogar ein kurzfristiger und vor allem vorzeitiger Abschied des Abwehrmannes Thema. Am heißesten war das Interesse von Roter Stern Belgrad. Veljkovic bestätigte das Werben, blieb jedoch in Bremen.

Auch für den Sommer ist - Stand jetzt - laut dem Bericht noch alles offen. Laut "Deichstube" wird Veljkovic intern hoch geschätzt aufgrund seiner ruhigen Art. Allerdings heißt es weiter, dass der 29-Jährige im Falle einer Verlängerung wohl nicht zu finanziellen Abstrichen bereit sein wird, was allerdings nötig sein könnte, da die Bremer die Innenverteidigung eigentlich neu aufstellen wollen und Veljkovic schon jetzt zwischen Bank und Startelf pendelt.

Salifou zurück zu Werder Bremen: Und dann?

Eine Entscheidung wird es dem Vernehmen nach in den kommenden Wochen geben. Anders sieht es bei Mittelfeldtalent Dikeni Salifou aus.

Der 21-Jährige ist derzeit nach Österreich zum SK Austria Klagenfurt verliehen, schlägt sich dort über den Erwartungen. Zehnmal (von 13 Partien) stand er dort schon in der Startelf. "Die Leihe war genau der richtige Schritt für ihn", zitiert die "Deichstube" Sportchef Clemens Fritz.

"Im Sommer kommt er nach Bremen zurück. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht", so Fritz weiter. Da Salifou zuvor auch an Juventus Turin ausgeliehen war, soll es wohl keine dritte Leihe mehr geben. Heißt: Der Mittelfeldmann muss sich bis zum Sommer gedulden. Erst dann wird sich zeigen, ob es eine Chance an der Weser oder einen kompletten Abschied gibt.