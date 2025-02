HSV vor Verpflichtung von Top-Talent

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der HSV arbeitet weiter am Kader der langfristigen Zukunft

Der Hamburger SV sorgt wohl für einen Transfer-Coup. Die Hanseaten sollen kurz vor der Verpflichtung von Top-Talent Noah Adigo stehen.

In der 2. Bundesliga steht der Hamburger SV auf Rang zwei und hat die Rückkehr in die Bundesliga im Blick. Doch auch auf dem Transfermarkt ist der HSV erfolgreich. Bereits in dieser Woche soll der einstige "Dino" die Verpflichtung von Noah Adigo perfekt machen. Das berichtet die "Bild".

Demnach hat sich der Hamburger SV gegen zahlreiche Bundesligisten sowie den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg durchgesetzt.

Schon Adigos großer Bruder spielte für den HSV

Noch spielt Adigo in der U15 des VfB Lübeck und ist einer der Leistungsträger der Mannschaft, die in der U15-Regionalliga spielt. In bisher 15 Partien gelangen dem 14-Jährigen neun Treffer. Zudem wurde er im September 2024 bereits zu einem Sichtungslehrgang der deutschen U15-Nationalmannschaft eingeladen. Das Talent des noch jungen Offensivspielers ist also unbestritten.

Beim HSV soll Adigo, der zunächst einen bis zu seinem 18. Geburtstag laufenden Vertrag unterschreiben wird, ab Sommer direkt in der U17 eingesetzt werden.

Es wäre bereits das zweite Mal, dass ein Adigo für die Hamburger auf dem Platz stehen würde. Vor rund zehn Jahren wechselte Adigos größerer Bruder Ryan ebenfalls vom VfB Lübeck zum HSV. Nach zwei Jahren in der Jugend der Rothosen ging der heute 23-Jährige zu Borussia Mönchengladbach. Mittlerweile trägt er das Trikot von Lokomotive Leipzig, spielt in der Regionalliga Nordost und debütierte im Juni 2022 für die Nationalmannschaft des Benin.

Und auch Cristiano Dinalo Adigo, Vater von Noah und Ryan, ist im deutschen Fußball kein Unbekannter. Seit Juli 2023 trainiert der 52-Jährige den Nord-Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck, verlor im vergangenen Sommer in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund mit 1:4.