Plant Kompany eine große Aufstellungs-Überraschung?

Vincent Kompany spielt mit dem FC Bayern am Mittwoch in Glasgow

Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) will der FC Bayern im Playoff-Hinspiel beim FC Celtic den Grundstein für das Weiterkommen in der Champions League legen. Beim Gastspiel in Glasgow könnte es bei den Münchnern zu einer Aufstellungs-Überraschung kommen.

Laut "Bild"-Informationen scheint nämlich möglich, dass am Mittwoch mit Sacha Boey ein vermeintlicher Ergänzungsspieler den Sprung in die Startelf schaffen könnte.

Der französische Rechtsverteidiger hat seit seinem Wechsel aus Istanbul vor einem Jahr nach München erst einen Startelf-Einsatz in der Königsklasse für den deutschen Rekordmeister absolviert - und zwar beim 3:1-Heimsieg im Januar gegen Slovan Bratislava. Insgesamt lief er in der laufenden Spielzeit zehnmal für den FC Bayern auf, fünfmal davon in der Startformation.

Gegen den FC Celtic nun könnte es Boey erneut in die Startelf der Münchner schaffen, offensichtlich anstelle von Konrad Laimer. Dieser Eindruck zumindest entstand beim Mannschaftstraining der Münchner am Montag. Dort nämlich lief Boey in einem Trainingsspiel in der Mannschaft auf, die am Mittwochabend voraussichtlich starten wird.

FC Bayern am Samstagabend bei Bayer Leverkusen gefordert

Neben Sacha Boey standen dabei Raphael Guerreiro, Dayot Upamecano und Minjae Kim in der Viererkette. Außerdem spielten Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Michael Olise, Jamal Musiala, Kingsley Coman und Harry Kane in der vermeintlichen Startelf für das Playoff-Hinspiel in Glasgow.

Cheftrainer Vincent Kompany steht in dieser Woche vor der besonderen Herausforderung, den Spagat zwischen den beiden Wettbewerben Champions League und Bundesliga hinzubekommen. Nach dem Königsklassen-Duell in Schottland steht nämlich bereits drei Tage später der Bundesliga-Kracher beim amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen an (15. Februar ab 18:30 Uhr).