Kane erklärt neue Rolle unter Kompany

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Harry Kane ist der Top-Torjäger beim FC Bayern

Harry Kane ist beim FC Bayern absolut unumstritten. Das war schon unter Cheftrainer Thomas Tuchel so und hat sich unter Nachfolger Vincent Kompany auch nicht geändert. Seine eigene Rolle im Spiel der Münchner ist allerdings etwas modifiziert, wie der englische Top-Torjäger selbst ausführte.

"Natürlich haben verschiedene Trainer verschiedene Ansatzpunkte. In dieser Saison lasse ich mich vielleicht nicht so tief fallen wie in der letzten Saison", klärte Harry Kane im Gespräch mit dem englischen Portal "GiveMeSport" über seine taktischen Aufgaben im Spielsystem von Vincent Kompany auf.

"So, wie wir spielen, haben wir viel Ballbesitz und unsere Mittelfeldspieler wie Jamal (Musiala, Anm. d. Red.) und Michael (Olise) lassen sich eher fallen und attackieren den Ball. Ich bleibe vielleicht ein bisschen höher - was nicht heißen soll, dass ich mich überhaupt nicht fallen lasse. Aber vielleicht hat sich das in dieser Saison ein bisschen geändert."

Der 31-Jährige ist als einziger nomineller Mittelstürmer beim deutschen Rekordmeister quasi gesetzt, hat in der laufenden Saison bereits 28 Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten. Dabei erzielte er 28 Tore für seine Farben und bestätigt damit bis dato seine überragende Torquote aus dem ersten Jahr bei den Münchnern, als ihm insgesamt 44 Tore in 45 Spielen gelangen.

"Alle wollen Bayern München unbedingt schlagen"

Grundsätzlich blickt Harry Kane bislang auf eine äußerst positive Zeit beim FC Bayern zurück, wenngleich er mit dem deutschen Branchenprimus noch keinen großen Titel gewonnen hat.

"Natürlich bin ich erst seit 18 Monaten hier, aber ich habe das Gefühl, dass es bereits ein großer Teil meines Lebens ist. Die Fans waren von Anfang an unglaublich zu mir und haben mich wie einen der ihren aufgenommen", so der langjährige Stürmerstar der Tottenham Hotspur.

"Wenn man für einen Verein wie Bayern München spielt, ist der Druck hoch, jedes Spiel ist intensiv und alle Mannschaften wollen Bayern München unbedingt schlagen, um das einmal geschafft zu haben. Also muss man in jedem Moment bereit sein", erklärte Kane die Besonderheit, ein wichtiger Bestandteil beim Bundesliga-Tabellenführer zu sein.