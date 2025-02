Slot fordert nach Pokal-Blamage Reaktion im Derby

IMAGO/Graham Hunt

Liverpool-Coach Slot will im Derby ein besseres Spiel seiner Mannschaft sehen

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool will die passende Reaktion auf das unrühmliche Pokal-Aus bei Zweitliga-Schlusslicht Plymouth Argyle zeigen.

"Die Niederlage ist für uns als Team nicht zu akzeptieren. Ich denke, die Fans sind enttäuscht von dem Ergebnis. Wir müssen eine andere Seite von uns zeigen", forderte Manager Arne Slot vor dem Merseyside-Derby beim FC Everton am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Am Sonntag hatte Liverpool völlig überraschend 0:1 im FA Cup verloren. Im ersten Jahr nach Jürgen Klopp ist somit die erste von vier Titelchancen dahin. Gegen Everton gehe es darum, nicht nur taktisch, sondern auch emotional bereit zu sein. Es ist das letzte Merseyside-Derby, welches in Evertons traditionsreichem, 1892 eröffneten Goodison Park stattfinden wird. Zur Saison 2025/26 ziehen die Toffees, derzeit 16. in der Premier League, in das neu gebaute Everton Stadium.

Premier League: Liverpool kann Vorsprung ausbauen

"Es ist ein weiterer Grund, warum die Atmosphäre noch besser sein wird als bei den vorherigen Aufeinandertreffen", sagte Slot: "Jedes Mal, wenn sie über die Mittellinie kommen oder eine Ecke haben, werden die Fans für sie jubeln." Seine Spieler seien jedoch bereit "für einen weiteren Kampf", betonte der 46-Jährige.

Für die Reds ist das Nachholspiel des 15. Spieltags der Startschuss in fünf Ligaspiele innerhalb von 15 Tagen. Mit einem Sieg kann Liverpool seinen Vorsprung auf neun Punkte gegenüber Verfolger FC Arsenal ausbauen.