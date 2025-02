VfL Bochum gegen BVB ohne Tor-Garant Boadu

IMAGO/CB

Myron Boadu ist der beste Torschütze des VfL Bochum

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss im wichtigen Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf Torjäger Myron Boadu verzichten.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, zog sich der Niederländer beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (2:2) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird das Ruhrpott-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen.

Nach der Partie, in der Boadu beide Treffer der Bochumer erzielte, hatte der 24-Jährige noch auf eine kurze Zwangspause gehofft. "Ich habe etwas gespürt und wollte nicht riskieren, sehr lang auszufallen", hatte der Niederländer gesagt. Über die erwartete Ausfallzeit machte der VfL keine Angaben.

Die in Kiel ebenfalls angeschlagen ausgewechselten Gerrit Holtmann und Tom Krauß sollen gegen den BVB hingegen voraussichtlich zur Verfügung stehen. Ein Einsatz von Neuzugang Georgios Masouras ist derweil noch fraglich. Der Grieche hatte in Kiel einen Schlag aufs Knie abbekommen.