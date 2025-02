Nach Blackout: Schalke-Legenden zerreißen Aydin

IMAGO/Christoph Reichwein

Mehmet Aydin patzte beim FC Schalke 04 böse

Zwischenzeitlich keimten im Umfeld des FC Schalke 04 Hoffnungen auf, eine Aufholjagd starten und die Spitzenplätze der 2. Bundesliga noch einmal angreifen zu können. Doch nach der zweiten Niederlage in Folge richtet sich der Blick wieder nach unten. Zwei Knappen-Legenden haben einen Sündenbock gefunden.

Ein Defensiv-Blackout brachte den FC Schalke 04 im heißen Westduell mit dem 1. FC Köln auf die Verliererstraße, am Ende mussten sich die Königsblauen am Rhein mit 0:1 geschlagen geben. Schon in der Vorwoche war man dem 1. FC Magdeburg (2:5) deutlich unterlegen.

So steckt das Team von Trainer Kees van Wonderen weiter im unteren Tabellendrittel fest, sechs Punkte Vorsprung sind es noch auf Eintracht Braunschweig auf Rang 16.

Für Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik, zwei Schalker Klub-Idole, waren die jüngsten Ergebnisse ernüchternd.

"Wenn du solche Fehler machst, gewinnst du kein Spiel", gab Fischer im "Fussball Legenden Talk" zu bedenken. Er frage sich, "wie schlecht" Sommerneuzugang Adrian Gantenbein eigentlich sein müsse, wenn ihm Mehmet Aydin vergezogen wird.

Ebenjener hatte das entscheidende Gegentor durch Damion Downs (42.) mit einer verunglückten Brust-Rückgabe verursacht. "Selbst ein Zehnjähriger" würde sich einen solchen Aussetzer nicht erlauben, schimpfte Fischer.

Abramczik drosch verbal ebenfalls auf den Pechvogel ein. "Aydin ist einer, der in der Defensive große, große Probleme hat", urteilte der 68-Jährige.

FC Schalke 04 muss "Gas geben und arbeiten"

Im kommenden Heimspiel gegen den kriselnden Karlsruher SC müsse der FC Schalke nun "Gas geben und arbeiten", forderte Abramczik. Die Badener würden zwar ihrer "Form hinterherlaufen", seien aber dennoch ein gefährlicher Gegner.

Durch einen Dreier am Sonntagnachmittag (13:30 Uhr) könnten die Hausherren einen Satz in der Tabelle machen und die Abstiegsregion distanzieren.

Noch ist allerdings unklar, mit welchem Personal Coach van Wonderen planen kann. Torjäger Moussa Sylla fällt mit einem Muskelfaserriss weiter aus, auch Emil Höjlund ist verletzt.