PSG stößt Tür zum Achtelfinale weit auf

IMAGO/Dante Badano

Ousmane Dembélé jubelte über zwei Tore

Dank einer weiteren Galavorstellung von Ousmane Dembélé hat Paris Saint-Germain einen riesigen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht.

Im französischen Duell mit dem Überraschungsteam Stade Brest setzte sich PSG im Play-off-Hinspiel mit 3:0 (2:0) durch und geht nach der phasenweise enttäuschenden Gruppenphase mit einer perfekten Ausgangslage ins Rückspiel am 19. Februar (21.00 Uhr/DAZN) im Prinzenpark.

Vitinha mit einem lässig verwandelten Elfmeter (21.), dem ein Handspiel von Pierre Lees-Melou und eine lange Ansicht der Videobilder vorausgegangen waren, und der seit Wochen bärenstarke Ex-Dortmunder Dembélé (45./66.) per Doppelpack bescherten dem Tabellenführer der Ligue 1 den Erfolg.

Ein weiterer vermeintlicher Treffer durch Desiré Doué (50.) zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht. Brest hatte bei den Pfostentreffern von Abdallah Sima (35./48.) Pech.

Nach fünf Spieltagen in der Gruppenphase hatte Paris um das Weiterkommen gebangt. Durch drei Siege in Folge, unter anderem am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart (4:1), rettete sich PSG aber in Play-offs.