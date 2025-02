Bayern-Star über das "seltsame Gefühl, nicht zu gewinnen"

IMAGO/Revierfoto

Serge Gnabry spielt seit 2018 für den FC Bayern

Serge Gnabry hat in seinen Spielzeiten beim FC Bayern insgesamt 14 Titel gewonnen, ist unter anderem fünfmal deutscher Meister geworden. Im vergangenen Jahr schloss der Offensivmann erstmals seit seiner Zeit in München eine Saison ohne deutsche Meisterschaft oder einen Pokalsieg ab. Eine völlig neue Situation, an die sich der Bayern-Star erst einmal gewöhnen musste.

"Ich muss sagen, dass es sich seltsam anfühlte, nicht zu gewinnen, da wir uns so sehr daran gewöhnt hatten. Es ist verrückt, so etwas zu sagen, aber so war es", gab Serge Gnabry jetzt in einem Interview auf "bundesliga.com" unumwunden zu.

In der vergangenen Saison wurde der FC Bayern bekanntermaßen nur Dritter in der Bundesliga, schied außerdem auch in der Champions League und im DFB-Pokal vorzeitig aus.

Der 29-Jährige führte dazu weiter aus, dass die große Enttäuschung nach dem Ablauf der Saison 2023/2024 schnell einem "zusätzlichen Motivationsschub" gewichen sei: "Natürlich ist die Enttäuschung groß, aber man nimmt das Gefühl mit, dass man wieder gewinnen will. Denn es fühlt sich gut an, zu gewinnen. Bei einem Verein wie Bayern München will man gewinnen, muss man gewinnen, und darauf konzentrieren wir uns."

In der laufenden Saison hatte Gnabry einige Zeit mit Knieproblemen zu kämpfen, nachdem er schon im letzten Jahr immer wieder verletzungsbedingt passen musste.

Bis dato steht der gebürtige Stuttgarter in der laufenden Saison bei 24 Pflichtspiel-Einsätzen für den FC Bayern, in denen er vier Tore erzielte.

Gnabry "vielleicht ein bisschen weiser geworden"

Hinsichtlich der Mentalität hat Gnabry nach eigener Aussage längst das Credo des deutschen Vorzeigeklubs übernommen, immer und in allen Wettbewerben um die Titel mitspielen zu wollen: "Ich habe immer gesagt, wenn man hierher kommt, hier spielt und sich an den ganzen Druck gewöhnt, an den Siegeswillen, wie auch immer man es nennen will: Das verändert einen. Man geht mit einer anderen Mentalität in die Spiele."

In spielerischer Hinsicht sei er allerdings der Gleiche geblieben, der er noch zu seinen Bundesliga-Anfängen im Trikot von Werder Bremen und 1899 Hoffenheim war, betonte der deutsche Nationalspieler: "Vielleicht bin ich ein bisschen weiser geworden. Man fängt an, anders über das Spiel zu denken und die Dinge anders zu sehen. [...] Aber im Großen und Ganzen bin ich immer noch ein Offensivspieler, der immer noch versucht, Tore zu schießen und gute Dinge auf dem Platz zu tun."

In seiner gesamten Profi-Karriere hat Serge Gnabry bislang 88 Tore in 229 Bundesliga-Partien erzielt.