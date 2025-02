Gnabry erklärt spezielle Rivalität zu Bayer Leverkusen

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Serge Gnabry trifft mit dem FC Bayern am Samstagabend auf Bayer Leverkusen

Gegen keine andere Mannschaft hatte der FC Bayern in den letzten Jahren so große Probleme wie gegen Bayer Leverkusen. Gegen den amtierenden deutschen Meister haben die Münchner seit vier Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen (zwei Remis, zwei Niederlagen), hinzu kommt die 0:1-Niederlage im DFB-Pokal im Dezember des letzten Jahres. Bayern-Star Serge Gnabry führte nun vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) aus, was die Duell gegen die Werkself so besonders macht.

"Ich wusste gar nicht, dass wir seit 2022 nicht mehr gegen sie gewonnen haben. Ich denke, das ist eine Sache der Mentalität. Sie sind stark geworden", meinte der Flügelspieler des FC Bayern im Interview auf "bundesliga.com".

Vor allem das große Selbstverständnis in den Auftritten des Double-Siegers der letzten Saison imponiert Serge Gnabry, wie er zugab: "Offensichtlich haben sie nach der letzten Saison eine Menge Selbstvertrauen - und das zu Recht. Natürlich haben sie auch einige großartige Spieler. Florian Wirtz spielt unglaublich gut. Es sieht außerdem so aus, als hätten sie einen starken Zusammenhalt in der Mannschaft."

Die abgelaufene Bundesliga-Saison in der die Werkself von Erfolgstrainer Xabi Alonso über 34 Spieltage hinweg ungeschlagen blieb, habe nachhaltigen Eindruck gemacht und die Bayer-Stars selbst mit großem Vertrauen in die eigenen Stärken ausgestattet, vermutet der 29-Jährige.

Heimsieg gegen den FC Bayern für Leverkusen fast schon Pflicht

Längst hat Bayer Leverkusen dem langjährigen Bayern-Jäger Nummer eins, Borussia Dortmund, den Rang abgelaufen. "Sie sind im Moment wahrscheinlich unser stärkster Gegner, und das wird ein entscheidendes Spiel für uns. Wir freuen uns darauf", so Gnabry für dem Top-Spiel am Samstagabend, bei dem die Vorzeichen allerdings klar zugunsten der Münchner ausgerichtet sind.

Leverkusen hat zwar erst ein einziges Spiel in der laufenden Bundesliga-Spielzeit verloren, doch rangieren sie trotzdem bereits acht Zähler hinter dem FC Bayern. Soll die Chance auf die Titelverteidigung noch weiter gewahrt bleiben, ist ein Heimsieg gegen die Münchner am Samstagabend quasi Pflicht für die Rheinländer.