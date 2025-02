Nicolas Kühn: Als Bayern-Schreck zu Nagelsmann?

IMAGO/Visionhaus

Nicolas Kühn will den FC Bayern mit Celtic ärgern

In der Zwischenrunde der Champions League stehen für Nicolas Kühn zwei ganz besondere Duelle auf dem Plan: Der 25-Jährige trifft mit dem schottischen Meister Celtic im Hin- und Rückspiel auf den FC Bayern, seinen Ex-Verein. Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) will sich der Leistungsträger der "Bhoys" weiter für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen.

An der Säbener Straße ausgebildet, in Glasgow heimisch geworden: Nicolas Kühn begeistert im Celtic Park regelmäßig die leidenschaftlichen Zuschauer und führte seine Farben innerhalb eines Jahres bereits zu drei Titeln.

Im Hinspiel der Königsklassen-Playoffs möchte der Offensivmann nun seine alte Liebe, den FC Bayern, ärgern - so wie in der Ligaphase schon RB Leipzig. Gegen die Sachsen traf er doppelt.

"Ich freue mich brutal über das Los und bin bis in die Haarspitzen motiviert", verriet Kühn in der "Bild am Sonntag" und kündigte einen Hexenkessel an: "Die Bayern-Spieler haben viel erlebt, aber das wird alles toppen."

Im Januar 2020 war der Edeltechniker nach München gewechselt, dort gewann er mit der zweiten Mannschaft prompt die Meisterschaft in der 3. Liga. Ebenfalls Teil des Teams war ein gewisser Jamal Musiala.

Für die Bundesliga-Auswahl des Rekordmeisters reichte es zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Nicolas Kühn im Trikot von Bayern II

Nach einer Leihe zum Zweitligisten Erzgebirge Aue ging es über Rapid Wien im Januar 2024 für 3,5 Millionen Euro nach Glasgow. Dort gelang Kühn schließlich der Durchbruch.

Warme Worte von Bayern-Boss Eberl

Kühns ungewöhnlicher Werdegang ist auch Max Eberl nicht entgangen. "Ich habe seine Entwicklung verfolgt. Man kann nur sagen: Bei Celtic ist er heimisch geworden", hob Bayerns Sportvorstand hervor.

In bislang 34 Pflichtspielen der laufenden Saison gelangen Kühn beeindruckende 29 Scorerpunkte (17 Tore, zwölf Vorlagen), längst verehrt ihn die Anhängerschaft der "Bhoys".

Mit etwas Anlauf zeigt Kühn mittlerweile, wieso er 2019 mit der prestigeträchtigen goldenen Fritz-Walter-Medaille als bester U19-Spieler des Landes ausgezeichnet worden war.

Kühn träumt von der Nationalmannschaft

Wenig überraschend also, dass sich der Rechtsaußen mit dem feinen linken Fuß inzwischen in den Dunstkreis der deutschen A-Nationalmannschaft gespielt hat. Den DFB vertrat er zuletzt in der U20.

"Er hat eine gute Gier und eine gute Aggressivität im Sechzehner", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kandidaten im vergangenen November. Zusätzliche Motivation für Kühn, dessen "großes Ziel nach wie vor die Nationalmannschaft bleibt".

Um den nächsten Schritt in diese Richtung zu machen, möchte Kühn laut eigener Aussage "weiter abliefern. Wenn möglich, auch in den beiden Spielen gegen Bayern".

Womöglich macht sich der Durchstarter in den anstehenden K.o.-Partien der Champions League auch für einen Transfer im Sommer interessant. Sein Marktwert ist in den letzten Monaten explodiert.

Stand jetzt ist Kühn vertraglich noch bis 2029 an Celtic gebunden, Premier-League-Klubs wie der FC Brentford und der FC Fulham sollen jedoch schon angeklopft haben.