Ex-Star bestätigt Hertha-Rückkehr: "Habe mich verpflichtet"

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Peter Pekarik spielte bis zum Sommer 2024 für Hertha BSC

Peter Pekarik stand von 2012 bis 2024 bei Hertha BSC unter Vertrag, bestritt für den Hauptstadtklub in dieser Zeit über 230 Pflichtspiele. Jetzt hat der Slowake bestätigt, dass er im nächsten Sommer in neuer Funktion nach Berlin zurückkehren wird.

Aktuell lässt Pekarik seine aktive Spielerkarriere noch ausklingen. In der Hinrunde spielte er noch für seinen slowakischen Heimatverein MSK Zilina, stand dort in sieben Ligaspielen in der Startelf. Obwohl der Klub als aktueller Tabellenzweiter eine starke Saison spielt, zog es den Außenverteidiger im Winter doch noch einmal ins Ausland.

Der 38-Jährige unterschrieb für eine Halbserie beim tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis. Hier will er noch mithelfen, den Klassenerhalt in der 1. fotbalova liga noch zu schaffen.

Wie der langjährige Herthaner nun selbst gegenüber "Bild" bestätigte, ist mittlerweile in trockenen Tüchern, wie es ab dem Sommer dieses Jahres dann bei Peter Pekarik weitergehen wird.

"Im Januar bin ich nach Berlin gereist, um mit Hertha die Einzelheiten meiner künftigen beruflichen Position im Hertha-Nachwuchs zu besprechen und zu vereinbaren. Ich habe mich verpflichtet, nach dem Ende meiner Spielerkarriere diese Aufgabe zu übernehmen", wurde der einstige Publikumsliebling in dem Zeitungsbericht zitiert.

Hertha-Rückkehr: Pekarik fühlt sich geehrt

Möglich ist laut "Bild" aber auch, dass Pekarik nochmals selbst für Hertha BSC die Schuhe schnüren wird - und zwar als erfahrener Führungsspieler in der U23-Mannschaft, die in der viertklassigen Regionalliga Nordost antritt.

Pekarik zeigte sich hoch erfreut darüber, dass er künftig als angestellter Trainer im Nachwuchsbereich der Alten Dame arbeiten kann: "Das schätze ich sehr, da Hertha eine der besten und größten Akademien in ganz Deutschland hat. Es ist für mich eine große Ehre, dass mir der Verein diese Position angeboten hat."