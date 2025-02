DFB-Frauen residieren bei EM in Zürich

IMAGO/Maximilian Koch

Die DFB-Frauen wollen bei der EM um den Titel mitspielen

Die deutschen Fußballerinnen werden im Sommer bei der EM-Endrunde in der Schweiz (2. bis 27. Juli) in Zürich residieren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück und der dazugehörige Tross steigen im Hotel FIVE ab. Die Quartier-Liste der 16 teilnehmenden Länder wurde von der Europäischem Fußball-Union (UEFA) am Dienstag veröffentlicht. Spätestens zwei Tage vor ihrem ersten EM-Spiel müssen die Mannschaften ihre Unterkünfte bezogen haben.

Das FIVE beschreibt sich selbst als "luxuriöses Lifestyle-Hotel" mit "Skyline- und Berg-Aussicht". Das Hotel bietet neben 45 "Luxus-Suiten" auch "international prämierte Restaurants" sowie einen Wellness-Bereich mit Pool. Trainieren wird die deutsche Auswahl im Sportzentrum Buchlern. Das Gelände im Züricher Stadtteil Altstetten umfasst insgesamt elf Plätze.

Bundestrainer Wück nicht komplett zufrieden

"Wir konnten unsere Wünsche äußern, wurden von der UEFA aber nur auf Platz sechs gelost. Im Grunde ist uns das Hotel also zugeordnet worden", sagte Wück: "Wir hatten eigentlich eine andere Wunschvorstellung, können damit aber sehr gut leben. Ein Faktor war, dass sich die Spielerinnen damit identifizieren und wohlfühlen - das ist gelungen."

Das Quartier in der Schweizer Metropole Zürich steht im Gegensatz zum Camp bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland. Damals residierte die deutsche Auswahl in einer abgelegenen Unterkunft, was Kritik von Spielerinnen hervorgerufen hatte.

Der Vize-Europameister bekommt es in der Gruppe C mit Polen, Dänemark und Schweden zu tun.