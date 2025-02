Startelf-Überraschung beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano (l.) und Minjae Kim (r.) sind Stammspieler beim FC Bayern

Der FC Bayern muss in der Champions League den Umweg über die Playoffs gehen. Die Münchner gastieren am Mittwochabend zunächst beim Celtic FC. Könnte es in der Innenverteidigung dann eine personelle Änderung geben?

Wie die "tz" am Dienstag berichtet, könnte Cheftrainer Vincent Kompany im Duell des FC Bayern mit dem Celtic FC (Mittwoch, 21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) in der Abwehrmitte entweder Minjae Kim oder Dayot Upamecano eine Pause geben.

Beide Innenverteidiger sollen sich dieser Tage mit Schmerzen herumplagen. Kim macht derzeit wohl die Achillessehne zu schaffen. Upamecano fehlte dem FC Bayern Ende Januar im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg (2:1) aufgrund von muskulären Problemen.

Die "tz" bringt Josip Stanisic als Alternative für die Startelf ins Spiel. Der 24-Jährige ist in der Viererkette flexibel einsetzbar. Im letzten Spiel der Champions-League-Ligaphase gegen Slovan Bratislava (3:1) startete der gebürtige Münchner hinten links. Eine weitere Option wäre Routinier Eric Dier.

Kim und Upamecano reisen mit dem FC Bayern nach Glasgow

Ob es in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch tatsächlich eine personelle Änderung gibt, bleibt abzuwarten. Sowohl Kim als auch Upamecano sind mit dem FC Bayern am Dienstag jedenfalls in Richtung Glasgow aufgebrochen. Die beiden Stamm-Innenverteidiger standen zudem im letzten Pflichtspiel gegen Werder Bremen (3:0) am vergangenen Freitag jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Linksverteidiger Alphonso Davies und Ersatztorwart Daniel Peretz fehlen gegen Celtic hingegen weiterhin. Das Duo befindet sich nach Verletzungen in der Reha. Der FC Bayern muss in Schottland zudem auf Joao Palhinha verzichten. Der defensive Mittelfeldmann ist momentan krank.

Sommer-Neuzugang Hiroki Ito steht nach verheiltem Mittelfußbruch indes erstmals im Pflichtspielkader von Kompany.