VfL Wolfsburg verkündet Arnold-Diagnose und bangt um Wind

IMAGO/Christian Schroedter

Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold fällt vorerst aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf Kapitän Maximilian Arnold verzichten.

Wie der Klub am Dienstag auf "SID"-Nachfrage bestätigte, erlitt der 30-Jährige beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen am Samstag eine Innenbandverletzung im linken Knie und wird das kommende Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr/Sky) verpassen.

Arnold war in der 71. Minute mit Nathan Tella zusammengeprallt, spielte im Anschluss aber durch. Über eine genaue Ausfalldauer und Schwere der Verletzung machte der Klub keine Angaben. "Es ist nie angenehm, wenn der Kapitän ausfällt, das tut schon weh", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl dem kicker. Neben Arnold muss der 57-Jährige in Stuttgart zudem auf den gelbgesperrten Linksverteidiger Joakim Maehle verzichten.

Und auch Torjäger Jonas Wind bereitet dem Trainer Sorgen, der Däne fehlte am Dienstag im Mannschaftstraining. "Er hat einen Schlag auf den linken Oberschenkel gekriegt und rechts eine leichte Zerrung", sagte Hasenhüttl: "Morgen schauen wir mal."