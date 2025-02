Neuer deutet Urbig-Einsätze beim FC Bayern an

IMAGO/Ulrich Wagner

Torwart-Duo beim FC Bayern: Manuel Neuer (l.) und Jonas Urbig (r.)

Manuel Neuer hat kürzlich seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2026 verlängert. Mit Jonas Urbig befindet sich ein potenzieller Nachfolger bereits in den eigenen Reihen. Der Münchner Kapitän deutete vor dem Champions-League-Spiel beim Celtic FC (Mittwoch, 21 Uhr) an, dass der deutsche U21-Nationalkeeper in der kommenden Saison schon Einsätze bekommen könnte.

"Wenn er heuer schon bei Bayern gespielt hätte, hätte er schon mindestens zwei Spiele bekommen. Es gibt eine Absprache und wir versuchen natürlich, dass der Jonas sich weiterentwickeln kann. Das geht nur, wenn er auch spielt. Und das geht nur in Absprache mit dem Trainer und dem Torwartteam, dass er auch mal spielt", sagte Manuel Neuer auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Dienstagabend über Jonas Urbig.

Der Platzhirsch schwärmte über den Winter-Neuzugang: "Ich finde ihn sehr gut, er hat sich super integriert in einer laufenden Saison. Es ist nicht normal, dass in der Winterpause ein Torwart dazukommt, das gibt es nicht oft."

Urbig wagt den Schritt zum FC Bayern

Der FC Bayern hatte Urbig vom 1. FC Köln losgeeist. Der deutsche U21-Nationalspieler hat an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Die Münchner mussten Medienberichten zufolge rund sieben Millionen Euro an Ablöse an den 1. FC Köln überweisen, durch Boni können angeblich circa zehn Millionen Euro erreicht werden.

"Ich kann von allen lernen, die hier sind. Manuel Neuer hat das Torwartspiel der letzten Jahre geprägt. Wir haben einen tollen Trainer, der gute Arbeit leistet. Ich freue mich auf die kommende Zeit", hatte Urbig bei seiner Vorstellung beim FC Bayern gesagt.

Die Mannschaft habe ihn "sehr gut aufgenommen", verriet der 21-Jährige. "Es ist ein großer Schritt, aber ich fühle mich seit Tag eins sehr wohl. Es sind super Persönlichkeiten in der Mannschaft, die es mir sehr leicht gemacht haben", meinte Urbig.