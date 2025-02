"Alles möglich": Leverkusen gibt Meisterschaft nicht auf

FIRO/SID/Sebastian El-Saqqa

Granit Xhaka beim Spiel in Wolfsburg

Anführer Granit Xhaka glaubt trotz des Acht-Punkte-Rückstands auf Bayern München noch an eine erfolgreiche Titelverteidigung mit Bayer Leverkusen.

"Es ist alles möglich und wir werden nicht so schnell aufgeben", sagte der Schweizer im "Sky"-Interview vor dem direkten Duell mit dem Bundesliga-Tabellenführer aus München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der BayArena.

Es seien "noch sehr viele Spieltage zu gehen und wir wissen, wo wir stehen. Wir sind sehr selbstkritisch und es braucht sehr viel, um das noch zu schaffen", sagte Xhaka vor dem 22. Spieltag: "Es ist aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Wir wissen natürlich, dass wir die Bayern schlagen müssen, um dranzubleiben, und gehen nicht mit dem Gedanken ins Spiel, da unentschieden zu spielen."

Durch das jüngste Remis beim VfL Wolfsburg (0:0) war der Rückstand auf die Bayern gewachsen, aus Xhakas Sicht hat sich dennoch "gar nicht so viel verändert". Es sei auch in der Vorsaison die Leverkusener Stärke gewesen, "nicht so viel auf die Tabelle zu schauen - und das tun wir jetzt auch nicht, egal ob wir Zweiter oder Erster sind", sagte der Mittelfeldspieler.