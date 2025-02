ManCity nach Gigantenduell voller "Wut und Frustration"

IMAGO/Daniel Weir

ManCitys Pep Guardiola ist ratlos

Nach dem Kollaps gegen die Königlichen wirkte Pep Guardiola ratlos.

"Das ist in dieser Saison schon oft passiert. Schlechte Entscheidungen, das ist alles. Ich nehme es hin", sagte der frustrierte Teammanager von Manchester City, nachdem der englische Fußball-Meister beim hochklassigen 2:3 (1:0) im Gigantenduell mit Real Madrid zwei Führungen aus der Hand gegeben hatte - und nun dicht vor dem Aus in der Champions-League-Zwischenrunde steht.

Es sei ein "Gefühl von Wut und Frustration. Wir müssen Spiele besser zu Ende bringen", haderte auch Innenverteidiger John Stones: "Heute hatten wir eine großartige Gelegenheit, mit einem 2:1-Vorsprung ins Bernabeu zu gehen. Doch es ist noch nicht vorbei. Wir müssen positiv bleiben, was jetzt natürlich schwierig ist." City verlor in dieser Saison zum fünften Mal nach einer Führung.

Im Rückspiel in der spanischen Hauptstadt am 19. Februar (21:00 Uhr/DAZN) müssen die Cityzens nun einen Rückstand drehen, um die verkorkste Saison noch irgendwie retten zu können. In der Premier League ist die Titelverteidigung angesichts von 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool bereits in weiter Ferne - und in der Königsklasse droht das Verpassen des Achtelfinals, nachdem Guardiolas Team sich bereits mit Mühe und Not in die Play-offs gerettet hatte.

Am Dienstagabend drehten Reals Ausnahmekönner Kylian Mbappé (60.), Brahim Diaz (86.) und Jude Bellingham (90.+2) die Partie nach zwei Führungen von City-Torjäger Erling Haaland (19., 80./Foulelfmeter) zum Sieg. "Natürlich ist es jetzt hart", sagte Guardiola: "Wir müssen uns davon erholen."