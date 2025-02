Auch für die Bayern-Stars! Rummenigge will Gehaltsreform

IMAGO/Ulrich Wagner

Karl-Heinz Rummenigge fordert eine Reform hinsichtlich der Spielergehälter

Angesichts der immer größer werdenden Spielergehälter im Profi-Fußball fordert Karl-Heinz Rummenigge einmal mehr eine grundlegende Reform bei der Bezahlung ein. Das würde explizit auch die Spieler des FC Bayern betreffen, für den der langjährige Vorstandsboss noch immer im Aufsichtsrat sitzt.

"Wir brauchen in Europa entweder eine absolute Kaderkosten-Obergrenze wie in den US-Profiligen. Oder eine Deckelung der Spielergehälter", so der ehemalige Weltklasse-Stürmer im Gespräch mit der "Sport Bild".

Einen Cost Cap für das Gesamtbudget eines Kaders, welches neben den Gehältern auch sämtliche Transfers und Beraterhonorare eines Klubs beinhaltet, hält Rummenigge dabei nicht für die ideal Lösung.

Geht es nach dem einstigen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, sollen vor allem die Jahresbezüge der Spieler gedeckelt werden, da von diesen alles weitere nur abhängen würde.

"Am Ende des Tages wäre eine Gehalts-Obergrenze wahrscheinlich besser für das interne Betriebsklima, allein um den Neidfaktor in der Kabine einzudämmen. Denn wenn einer ein Wahnsinnsgehalt kassiert, kannst du allen anderen nur wesentlich weniger zahlen", erklärte der 69-Jährige, der selbst rund zwei Jahrzehnte lang die Spielerverträge beim deutschen Rekordmeister federführend mitverhandelt hatte.

Rummenigge warnt vor weiterer Entwicklung

Seinen Herzensverein aus München schloss Rummenigge bei seinen Reform-Überlegung dabei unmissverständlich mit ein: "Wenn ein Spieler beim FC Bayern statt 20 'nur' noch 15 Millionen Euro im Jahr verdienen würde, halte ich das mit Verlaub immer noch für wahnsinnig viel Geld."

Hauptgrund für die Überlegungen des langjährigen Vorsitzenden der European Club Association ist, dass er die Wirtschaftlichkeit des Fußballs insgesamt in Gefahr sieht: "Wenn das so weitergeht, wird der Fußball die einzige Industrie auf der Welt sein, die keinen Profit mehr macht, sondern nur noch Verluste produziert. Wir fahren alle auf eine Wand zu und keiner ist bereit, vom Gas zu gehen."

In der jüngeren Vergangenheit waren die Rufe nach Gehalts-Obergrenzen im Fußball immer wieder aufgekommen, ohne dass es bis dato allerdings konkrete Pläne auf internationaler Ebene gegeben hat.