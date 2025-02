BVB feiert "überragendes Statement"

Federico Gambarini, dpa

Trainer Niko Kovac und seine Spieler freuten sich über den Sieg

Borussia Dortmund gelingt bei Sporting Lissabon ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League. Sportchef Lars Ricken sah mit dem 3:0-Sieg ein "überragendes Statement". Der BVB-Blick geht aber direkt nach vorne zum kleinen Ruhrderby.

Ausrufezeichen in der Königsklasse! Borussia Dortmund feiert im Hinspiel der Playoffs einen wichtig 3:0-Erfolg gegen Sporting Lissabon.

Die große Frage ist: Wie nachhaltig wirkt dieser Sieg?

"Jetzt ist es wichtig, wirklich den Willen zu zeigen, das zu bestätigen. Das Spiel jetzt auch abhaken, Bochum wartet", gab Sportchef Ricken als Motto aus. "Das Selbstbewusstsein müssen wir jetzt kurzfristig erstmal mit nach Bochum nehmen."

Ricken berichtete, dass auch in der Kabine keine Selbstzufriedenheit geherrscht habe. Auch hier sei der Fokus schon auf das kommende Bundesliga-Spiel gelegt worden.

Serhou Guirassy (60. Minute), Pascal Groß (68.) und Karim Adeyemi (82.) erzielten die Treffer für den BVB und bescherten Niko Kovac seinen ersten Sieg als neuer Trainer in Dortmund.

Guirassy mit BVB-Rekord - Kovac schwärmt

Guirassy war schon an 13 Toren in der Champions League beteiligt. Das schaffte bisher kein BVB-Profi. Kovac erklärte, er sei "froh", einen solchen "Ausnahmestürmer" in seinem Kader zu haben.

"Wir werden aus diesem Spiel sicherlich sehr viele schöne Momente mitnehmen können in die Nachbesprechung", sagte Kovac und blickte ebenfalls sofort auf die anstehende Bundesliga-Aufgabe "Jetzt fahren wir nach Bochum und Sie wissen auch, dass es in Bochum nicht leicht ist."

Am Mittwoch darauf folgt dann das Rückspiel zu Hause gegen Sporting.

Seine Mannschaft habe "Mentalität, Körperlichkeit und Aggressivität" gezeigt, erklärte Kovac bei "Prime Video". Sie habe "unbedingt zu Null spielen" wollen, sei "aller Ehren wert".

"Das haben die Jungs toll gemacht", sagte Kovac, Er wünsche sich, "dass uns das für die Zukunft einen Impact geben kann". Kommt jetzt endlich Konstanz rein?

"Der Druck war groß", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. So müsse man "auftreten, wenn man eine Runde weiterkommen will". Er räumte ein: "Wir haben eine Menge Aufgaben, die haben sich nicht von heute auf morgen gelöst. Das war nur ein erster Schritt."